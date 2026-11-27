Die Österreichische Post hat in der Zustellbasis Hartberg in der Steiermark ihr 7000. Elektrofahrzeug in Betrieb genommen. Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um einen Fiat E-Scudo, der künftig für die Zustellung in Hartberg und den umliegenden Gemeinden eingesetzt wird. Bis 2030 sollen sämtliche rund 9500 Zustellfahrzeuge auf Elektroantrieb umgestellt werden.

Der E-Scudo von Fiat verfügt über eine 75-kWh-Batterie und erreicht nach WLTP-Norm eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern. Sein Ladevolumen beträgt 6,6 Kubikmeter. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Klimaanlage, Sitzheizung, ein beheizbares Lenkrad, eine Rückfahrkamera mit Parksensoren sowie eine verstärkte LED-Laderaumbeleuchtung.

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „7.000 E-Fahrzeuge sind eine starke Ansage und zeigen, dass unsere CO2-freie Zustellung auf der letzten Meile längst in ganz Österreich angekommen ist. Unsere E-Fahrzeuge bewähren sich in der Stadt genauso wie auf dem Land. Das 7.000ste fährt künftig von Hartberg aus und zeigt damit ganz konkret, dass E-Mobilität auch im ländlichen Raum zuverlässig funktioniert.“

Die österreichische Post schafft eigenen Angaben nach jährlich rund 1000 zusätzliche Elektrofahrzeuge an und investiert parallel in den Ausbau ihrer Ladeinfrastruktur. An rund 200 Standorten, darunter Zustellbasen und Logistikzentren, sind insgesamt 4800 Ladepunkte in Betrieb. Der Großteil der E-Flotte wird über diese Infrastruktur geladen. Seit diesem Jahr ergänzt ein Batteriespeicher namens eHub das System und ermöglicht das Laden auch an Standorten mit begrenzter Netzanschlussleistung.

Zusätzlich nutzen mittlerweile rund 660 Zusteller die Möglichkeit, ihre E-Fahrzeuge nach Dienstende zu Hause aufzuladen. Dafür stellt die Post spezielle Ladekabel zur Verfügung, die den Ladevorgang aufzeichnen und die Daten zur Abrechnung an das Unternehmen übermitteln. Die Stromkosten werden automatisch über die nächste Gehaltsabrechnung rückvergütet. Voraussetzung ist ein Stromtarif, der erneuerbare Energien aus Österreich garantiert.

Auch die Photovoltaikkapazitäten werden kontinuierlich ausgebaut. Knapp 40 Standorte der Post verfügen mittlerweile über Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 20 Megawatt peak. Der bilanzielle Anteil der Eigenversorgung mit dem selbst erzeugten Solarstrom beträgt etwa 20 Prozent. Darüber hinaus bezieht die Österreichische Post ausschließlich Strom aus österreichischen erneuerbaren Energiequellen.

In einem Pilotprojekt testet das Logistikunternehmen außerdem das bidirektionale Laden (Vehicle-to-Grid, V2G). Dabei können Elektrofahrzeuge nicht nur Strom aufnehmen, sondern diesen auch zwischenspeichern und wieder ins Netz abgeben. Die Investitionen in zusätzliche Fahrzeuge, Ladepunkte und Photovoltaikanlagen sollen den weiteren Ausbau der elektrischen Zustellflotte begleiten.