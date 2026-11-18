BMW und E.On erweitern ihr gemeinsames Vehicle-to-Grid-Angebot (V2G) auf die Modelle BMW i3, BMW iX4 und BMW iX5. Neben dem iX3 unterstützen damit vier Modelle aus unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten das bidirektionale Elektroauto-Laden. Das Angebot kombiniert BMWs Wallbox Professional mit einem V2G-Stromtarif von E.On und ermöglicht es, Energie aus der E-Auto-Batterie ins Stromnetz zurückzuspeisen.

Ein gemeinsam entwickelter Algorithmus steuert die Ladevorgänge und die Rückspeisung automatisch unter Berücksichtigung des gewünschten Mindest-Ladezustands. Für jede Stunde mit angeschlossenem Fahrzeug und aktiviertem V2G erhalten Kunden 24 Cent Bonus, maximal 60 Euro monatlich beziehungsweise 720 Euro jährlich. Beim neuen BMW i3 entspricht dies laut E.On bis zu 16.000 Kilometern kostenfreier Fahrt, während jede zurückgespeiste Kilowattstunde zusätzlich mit 42 Cent vergütet wird.

Über die App My BMW lassen sich Ladezustand und Bonus einsehen. „Intelligente Schutzfunktionen sorgen zugleich dafür, dass die Hochvoltbatterie innerhalb optimaler Parameter für ihre Lebensdauer genutzt wird“, heißt es.

Filip Thon, CEO von E.ON Deutschland: „Die Energiewende braucht Flexibilität und Elektroautos können einen wichtigen Teil davon bereitstellen. Mit Vehicle-to-Grid machen wir ihre Batterien als flexible Stromspeicher für das Energiesystem nutzbar und schaffen gleichzeitig einen konkreten finanziellen Vorteil für unsere Kundinnen und Kunden. Gemeinsam mit der BMW Group zeigen wir, wie Elektromobilität und Energieversorgung intelligent zusammenspielen können.“

Das erste kommerzielle V2G-Angebot Deutschlands kündigten BMW und E.On im September 2025 an, der Bestellstart für den iX3 folgte im Februar 2026. Ergänzend bieten die Unternehmen für alle elektrifizierten BMW- und MINI-Modelle ein kostenoptimiertes Laden mit einem geeigneten Stromtarif an. Dabei wird der Ladevorgang automatisch auf Zeiten günstiger Strompreise abgestimmt, wobei die geplante Abfahrtszeit und der gewünschte Ladezustand berücksichtigt werden. Mit einem passenden E.On-Tarif sollen in Deutschland Einsparungen von bis zu 240 Euro jährlich möglich sein.