Die Türkei will eine eigene globale Automarke schaffen. Das auf Elektroautos konzentrierte Projekt wird von lokalen Unternehmen verschiedener Branchen vorangetrieben und hat die ausdrückliche Unterstützung der türkischen Regierung. Nun gibt es weitere Informationen zu dem Vorhaben und einen Ausblick auf zwei kommende Modelle.

Entwickeln und produzieren wird die geplanten Stromer das Konsortium „Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu“ (TOGG) mit dem ehemaligen Bosch-Manager Gürcan Karakas an der Spitze. Bei einer Veranstaltung in der Türkei präsentierte TOGG Ende Dezember den „frühen Prototypen“ eines Mittelklasse-SUV, das im Jahr 2022 in Serie gehen soll. Außerdem wurde das Konzept für eine Limousine vorgestellt. Bei beiden Fahrzeugen hat TOGG mit dem italienischen Designstudio Pininfarina zusammengearbeitet.

Für das SUV stellen die Entwickler neben dem alternativen Antrieb viel Komfort für bis zu fünf Personen, moderne Fahrerassistenzsysteme mit Selbstfahr-Funktionalitäten, hohe Sicherheit sowie im Vergleich zu bestehenden ähnlichen Fahrzeugen mehr Platz im Innenraum, eine bessere Beschleunigung und geringere Gesamtbetriebskosten in Aussicht. Es handele sich zudem um ein „Smart Car“ mit hoher Konnektivität, das innen mit einem großen digitalen Display und nur noch wenigen physischen Schaltern aufwartet.

Die technische Basis für die Elektroautos von TOGG stellt eine neue modulare Plattform. Bei dem Erstlingswerk für das SUV-Segment können Kunden zwischen zwei Motorisierungen wählen: Heckantrieb mit einer 150 kW (203 PS) starken E-Maschine oder Allrad mit einem zusätzlichen E-Motor vorne für eine Systemleistung von 300 kW (406 PS). Von Null auf Hundert soll es in 7,6 beziehungsweise 4,8 Sekunden gehen.

Als Energiequelle sind zwei unterschiedlich große Batteriepakete vorgesehen: für über 300 sowie für mehr als 500 Kilometer Reichweite. Als Ladedauer für 80 Prozent der Batteriekapazität werden an entsprechend schnellen Strom-Tankstellen weniger als 30 Minuten angestrebt. Auf den Energiespeicher soll es acht Jahre Garantie geben.

TOGG will insgesamt fünf Baureihen auf den Markt bringen und pro Jahr bis zu 175.000 Elektroautos in einer Fabrik in der nordwestlichen Provinz Bursa produzieren. Mehr als 4000 Arbeitskräfte sollen dort beschäftigt werden. In den nächsten 13 Jahren sind Investitionen in Höhe von umgerechnet rund 3,3 Milliarden Euro geplant. Hinzu kommen Steuererleichterungen, der Staat will zudem selbst mindestens 30.000 Fahrzeuge von TOGG erwerben.