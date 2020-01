Die Schweizer Firma Micro Mobility Systems und das deutsche Unternehmen Artega haben Ende 2019 ihren Streit um die Einführung des Mini-Elekroautos Microlino und des darauf basierenden Artega Karo außergerichtlich beigelegt. Kurz nach Micro Mobility Systems präsentierte nun auch Artega seine weiteren Pläne.

Artega erklärte, den im letzten Jahr vorgestellten Karo zusammen mit dem Autozulieferer Paragon und dem Batteriehersteller Voltabox als Nachfolger des Rollermobils ISO Isetta aus den 1950er Jahren auf den Markt zu bringen. Die bis zu 90 km/h schnelle „Karo-Isetta“ soll über 200 Kilometer mit einer Ladung fahren können. Sie sei „offiziell gegenüber den Erben des Isetta-Vaters Ermenegildo Preti als Nachfolger der 50er Jahre ISO Isetta anerkannt“.

Artega nimmt ab sofort Bestellungen an, die ersten Auslieferungen sollen im kommenden April erfolgen – Micro Mobility Systems bringt den Microlino erst 2021. Der Markteinführung der Karo-Isetta waren im letzten Jahr erhebliche Differenzen mit dem ehemaligen Vertriebspartner vorausgegangen. Gemäß der außergerichtlichen Einigung mit Micro Mobility Systems hat Artega nun das Recht, die Karo-Isetta als eigenständiges Produkt herzustellen und zu vermarkten.

„Am Ende hat sich bestätigt, was wir immer gesagt haben: Die Auflösung der Vertriebsvereinbarung ermöglicht es Artega, höhere Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen nach eigenen Vorstellungen zu realisieren. Artega kann nach Aufhebung der Wettbewerbsbeschränkungen endlich sein ganzes Potential ausschöpfen und schnell skalieren“, erklärte Artega-Geschäftsführer Klaus Dieter Frers, der auch Paragon leitet. „Nicht nur die deutsche Wertarbeit, sondern auch das authentische Design als analoges Gegenstück zur digitalen Welt unterscheiden den E-Stadtflitzer aus Delbrück vom Angebot der Wettbewerber“, so Frers weiter.

Artega verspricht für die Karo-Isetta „Sicherheit und Funktionalität mit Ergonomie und Nutzwert“. Weitere Schwerpunkte seien „hohe Steifigkeit, sicheres Fahrverhalten und optimale Bremsleistung, beste Ergonomie für Fahrer unterschiedlicher Größe und hoher Komfort“. Das Fahrzeugkonzept werde für die Produktion in hohen Stückzahlen ausgelegt und in Delbrück klimaneutral hergestellt.

Zur Markteinführung bietet Artega den Karo in zwei Ausstattungslinien an: der „Intro“-Serie als limitierte Auflage sowie der „Edition“-Ausführung. Die limitierte „Intro“-Version kostet in Deutschland ab 21.995 Euro, die Variante „Edition“ ab 17.995 Euro. „Unser Autochen Karo-Isetta ist eine echte Alternative für junge und junggebliebene Stadtmenschen, die keine Lust auf schlechtes Ökogewissen und ewige Parkplatzsuche haben, gleichzeitig aber keine Abstriche bei Sicherheit und Komfort machen wollen“, wirbt Frers. „Mehr Auto braucht man nicht. Die berühmte Knutschkugel ist wieder da.“