Ford hat Ende 2019 für Gewerbetreibende die bundesweite Hybrid-Bonus-Kampagne „Charging the future of business“ gestartet. Es handelt sich dabei um die Kombination aus einem Bonus für ausgewählte teilelektrische Modelle in Höhe von bis zu 7000 Euro und einer Finanzierung mit 0,0 Prozent effektivem Jahreszins. Zielgruppe sind speziell kleinere und mittlere Unternehmen, die Aktion gilt für alle derzeit angebotenen Hybrid-Fahrzeuge.

Das neue mittelgroße Ford-SUV Kuga Plug-in-Hybrid (5000 € Bonus, 0-%-Finanzierung) kann gemäß WLTP-Norm über 50 Kilometer rein elektrisch fahren. Das Modell kombiniert dazu einen 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit einem elektrischen Generator und einer 14,4-kWh-Batterie. Gemeinsam entwickeln sie eine Systemleistung von 165 kW (225 PS). Den Strom zum Laden der Batterie bezieht der E-Kuga entweder während der Fahrt durch das Rekuperieren von kinetischer Energie oder im Stand an der Steckdose. Ein 230-Volt-Anschluss benötigt rund vier Stunden, um die Akkus komplett zu füllen.

Die Mittelklasse-Limousine Ford Mondeo Hybrid Turnier (7000 € Bonus, 0-%-Finanzierung) kommt ohne nennenswerte rein elektrische Reichweite daher. Der eingesetzte 2,0-Liter-Benzinmotor sorgt im Zusammenspiel mit einem Elektromotor für eine Systemleistung von 138 kW (187 PS). Das regenerative Bremssystem gewinnt bis zu 90 Prozent der Verzögerungsenergie zurück und speist sie in eine Batterie mit 1,4 kWh Kapazität. Sie steht als zusätzliche Antriebskraft beim Beschleunigen zur Verfügung.

Zu den weiteren teilelektrischen Pkw im Ford-Portfolio gehört der neue Explorer mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (7000 € Bonus, 0-%-Finanzierung). Das künftige SUV-Top-Modell der Marke mit einer Systemleistung von 336 kW (457 PS) kann 48 Kilometer nur mit Strom fahren.

Die Großraum-Limousine Ford Tourneo Custom (0-%-Finanzierung) mit Platz für bis zu acht Personen und der Kleintransporter Transit Custom (0-%-Finanzierung) schaffen mit Plug-in-Hybrid eine Elektro-Reichweite von bis zu 53 Kilometern. Die Vorderräder werden dabei ausschließlich von einem Elektromotor mit einer Systemleistung von 93 kW (126 PS) angetrieben. Der zusätzlich verbaute 1,0-Liter-Benziner dient als Reichweitenverlängerer für längere Etappen. Die Gesamtreichweite beträgt laut Ford über 500 Kilometer.