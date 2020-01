Der österreichische Ingenieur Frank Obrist hat mit seiner Firma Obrist Powertrain ein Model 3 von Elektroautobauer Tesla umgerüstet. Der ab Werk eigentlich rein batteriebetriebene Mittelklassewagen ist nun ein Elektro-Verbrenner-Pkw. Dazu hat Obrist im vorderen Kofferraum – dem sogenannten Frunk – einen kompakten, effizienten Benziner untergebracht. Im Fahrzeugboden kommt eine deutlich kleinere und preisgünstigere Batterie als zuvor zum Einsatz.

Rein elektrisch schafft der zum Plug-in-Hybridauto umgebaute Tesla nur noch 96 statt 400 Kilometer, berichtet Edison. Ein so aufgebautes Fahrzeug wäre dafür um einiges leichter und halb so teuer wie der hierzulande ab 44.390 Euro kostende Batterie-Wagen aus Kalifornien, sagte der Entwickler dem Magazin. Außerdem seien dank dem als Reichweitverlängerer an Bord befindlichen Verbrennungsmotor insgesamt über 1000 Kilometer möglich.

Anders als die Voll-Stromer von Tesla fährt der „Obrist Mark II“ – der erste Prototyp Mark I baut auf einem chinesischen Geely EC7 auf – nicht komplett lokal emissionsfrei. Der bei Bedarf als Generator für die Batterie arbeitende kleine Zweizylinder-Benziner laufe aber stets im optimalen Drehzahlbereich und „mit einem perfekten Kraftstoff-Luftverhältnis“, so Edison. Für den Motor mit einem Wirkungsgrad von 40 Prozent sei deshalb keine Abgasnachbehandlung nötig, er begnüge sich zudem mit durchschnittlich etwa zwei Liter Benzin auf 100 Kilometer. Der CO2-Ausstoß des Obrist Mark II soll rein rechnerisch nur noch 23 Gramm pro Kilometer betragen.

Den Benzingenerator und die Batterie seines „HyperHybrid“-Konzepts hat Obrist selbst konzipiert. Das Know-how dafür sammelte er unter anderem als Mitarbeiter des Erfinders Felix Wankel. Der Energiespeicher im Obrist Mark II verfügt über 17,3 kWh Kapazität – die originale Batterie des Tesla Model 3 kommt auf 50 kWh, wiegt aber etwa 380 Kilogramm mehr. Die Kosten für die Batterie gibt Obrist mit 2000 Euro an, die für den Generator mit um die 1200 Euro.

Im Obrist Mark II springt der 40 kW (54 PS) starke Verbrenner nicht erst ein, wenn die Batterie leer ist. Er lädt sie auch schonend nach, wenn über 65 km/h schnell gefahren wird. „Was all die heutigen Akkus am allerwenigsten können, ist vollladen und komplett entladen. Nach vielleicht 500 Ladezyklen hat die Batterie deshalb nur noch eine Kapazität von 80 Prozent“, erläuterte Obrist im Gespräch mit Edison. Bei seiner Erfindung werde zwischendurch immer ein wenig nachgeladen – „da kann die Chemie zehn mal mehr Energie umsetzen“.

In Serie könnte das HyperHybrid-System 2023 gehen. Realisiert werden könnte dies zusammen mit dem Friedrichshafener Zulieferer ZF, deutete Obrist an. Es gebe bereits einen ersten Lizenzvertrag mit einem global agierenden „prominenten Marktteilnehmer“, sagte er. Ein zweiter Lizenzvertrag stehe vor dem Abschluss.