Wie die meisten Hersteller von Luxusautos zögert Bentley noch mit der Einführung eines reinen Stromers. Zunächst soll das Angebot durch die Elektrifizierung mit Plug-in-Hybriden emissionsarmer gemacht werden. In einem Interview äußerte sich Firmenchef Adrian Hallmark zum aktuellen Stand der Pläne.

„Es dreht sich alles um die Elektrifizierung“, so Hallmark im Gespräch mit Automotive News. Das Management der Volkswagen-Tochter beschäftige dabei derzeit vor allem die Frage, wann der richtige Zeitpunkt für ein Elektroauto ist. Nach aktuellem Stand werde es ein entsprechendes Modell frühestens 2025 geben, da die Technologie erst dann die Ansprüche von Bentley erfüllen könnte.

Für welches Segment und wie ein Voll-Stromer von Bentley gebaut wird, ist offen. „Wir arbeiten noch daran, ob wir die Autos auf der gleichen Linie herstellen oder zusätzliche Montagelinien installieren, die die Subkomponenten auf andere Art integrieren“, sagte Hallmark. Von der Entscheidung hierzu hänge die nächste Phase der Investitionen des Unternehmens in seine Zukunft ab.

Darauf angesprochen, ob ein eigenständiges Elektroauto geplant sei, meinte der Bentley-Chef: „Es geht mehr um die Marktchancen als das Produktportfolio.“ Die Überlegungen des Managements drehen sich demnach darum, in welchem Segment die Marke mit Blick auf den Preis oder die Karosserieform noch nicht ausreichend vertreten ist. Auch der Einstieg in Teilsegmente sei eine Option.

Hallmark merkte an, dass Bentley sein erstes Elektroauto innerhalb einer bestehenden Baureihe anbieten könnte, dann aber nicht einfach das bisherige Verbrenner-Modell zu einem Batterie-Wagen umrüsten wird. „Denn das führt zu einem Kompromiss, was die Reichweite und Effizienz angeht“, erklärte er.

Einsatz von Konzernplattform geplant

Mit der von den Konzernschwestern Audi und Porsche entwickelten PPE-Plattform für besonders hochwertige und sportliche Batterie-Pkw steht Bentley eine moderne Architektur für den Einstieg in den Elektroauto-Markt zur Verfügung. Laut Hallmark ist die Nutzung einer Plattform der Volkswagen-Gruppe angedacht, zunächst müssten jedoch die Anforderungen an ein Elektroauto des britischen Herstellers finalisiert werden. Er deutete an, dass auch Bentley Einfluss auf die Entwicklung von PPE nimmt, verriet hierzu aber keine konkreten Details.

Wie andere Hersteller im Premium-Segment will auch Bentley die Vorteile des Elektroantriebs ausnutzen. Hallmark nannte hier den SUV-Crossover I-Pace von Jaguar, der kürzer als der Range Rover daherkomme, im Innenraum dank der kompakten E-Technik jedoch ähnlich viel Platz biete. Für den Antrieb sei angesichts des späten Starts der Einsatz von bisher nicht für Elektroautos serienreifen Festkörper-Batterien eine Möglichkeit. Diese würden im Vergleich zu heutigen Produkten unter anderem ein 30 Prozent geringeres Gewicht bei gleicher Kapazität ermöglichen, noch gebe es hier aber keine Entscheidung.