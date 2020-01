Toyota setzt später und zögerlicher als konkurrierende Autokonzerne auf reine E-Mobilität. Im letzten Jahr haben die Japaner einen Ausblick auf nur mit Batterie betriebene neue Modelle gegeben, eingeführt werden diese aber erst später – und vor allem in Asien. Weltweit gesehen sind die Planungen zunächst offenbar eher konservativ.

Wie das Wirtschaftsportal Nikkei Asian Review berichtet, geht Toyota für 2025 von einem jährlichen Elektroauto-Absatz von 500.000 Einheiten aus. Offizielle Quellen für diese Zahl werden nicht genannt. Trifft die Prognose zu, wird Toyotas Produktion von Voll-Stromern weit hinter der des engsten Konkurrenten Volkswagen zurückliegen: Allein die Kernmarke VW soll Mitte des nächsten Jahrzehnts 1,5 Millionen E-Autos pro Jahr produzieren. Auch Tesla ist deutlich ehrgeiziger als Toyota: Nur in China – und wohl auch in Europa – will der Elektroauto-Pionier später jährlich 500.000 Fahrzeuge bauen.

Toyota konzentriert sich bei alternativen Antrieben seit Jahren auf möglichst effiziente Hybridautos und ist hier mit Abstand führend. Parallel werden mit Wasserstoff arbeitende Brennstoffzellen-Stromer vorangetrieben. Die Nachfrage der Käufer nach exklusiv batterieelektrischen Pkw hält man bei dem japanischen Hersteller bis auf weiteres für gering.

Angesichts der immer strengeren CO2-Vorgaben in vielen Ländern will nun zwar auch Toyota die Elektrifizierung seines Angebots ausbauen. „Wir werden nicht dazu in der Lage sein, die kommenden Vorgaben mit Hybridfahrzeugen zu erfüllen, daher werden Elektroautos und andere Technologien nötig“, sagte Toyota-Vize Shigeki Terashi im Gespräch mit Nikkei Asian Review. Noch im letzten Jahr hieß es allerdings, dass der weltweite Massenmarkt schwerpunktmäßig weiter mit Hybriden bedient werden soll. Elektroautos spielen demnach vorerst keine zentrale Rolle.

Toyotas erklärtes Ziel ist ein Absatz von jährlich mindestens 5,5 Millionen Elektrofahrzeugen im Jahr 2025, darunter versteht das Unternehmen Hybride, Wasserstoff-Modelle und Elektroautos. Die bisherigen Aussagen von Managern des Konzerns ähneln dem aktuellen Bericht von Nikkei Asian Review: Von den anvisierten 5,5 Millionen Stromern pro Jahr sollen 4,5 Millionen Hybride und Plug-in-Hybride sein, der Rest E-Autos mit Batterie- oder Wasserstoff-Systemen.