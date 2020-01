Nach der Verlängerung einer ursprünglich nur für den Dezember geplanten Community-Funding-Kampagne hat Sono Motors die anvisierten 50 Millionen Euro frisches Kapital beinahe erreicht. Für das Einsammeln des Restbetrags bleiben dem Münchner Elektroauto- Startup noch zehn Tage Zeit. Im Interview mit dem Magazin Edison sprachen die beiden Gründer Jona Christians und Laurin Hahn über die weiteren Pläne.

Ende 2019 war mit knapp 33 Millionen Euro zu wenig Geld für die Weiterentwicklung des Solar-Minivans Sion zusammengekommen. Nach Abstimmung der Community verlängerte Sono Motors die öffentliche Finanzierungsrunde bis zum 20. Januar 2020. Im neuen Jahr wurde dann verkündet, dass sich bestehende Investoren mit 10 Millionen Euro an dem aktuellen Crowdfunding beteiligen. Die Schwelle von 50 Millionen Euro ist dadurch in greifbarer Nähe, ein Nicht-Erreichen würde aber nicht das Aus des Projekts bedeuten.

„Wir haben da noch einen Alternativplan im Hinterkopf, der allerdings eine erhebliche Verzögerung der Markteinführung und eine gravierende Umstrukturierung zur Folge hätte“, sagte Laurin Hahn im Gespräch mit Edison. Die nicht näher spezifizierten Pläne seien „noch nicht spruchreif“ – man sei aber ohnehin „sehr zuversichtlich“, dass 50-Millionen-Euro-Ziel knacken zu können.

Die neuen Mittel sind vor allem für Produktionsanlagen und Serien-Prototypen vorgesehen. Auf klassische Finanzinvestoren will Sono Motors vorerst nicht setzen, da sich deren Erwartungen nur schwer mit den „Zielen und Werten“ des Unternehmens vereinbaren ließen. Damit der Sion in die Serie gehen kann, werden später allerdings zusätzlich zu den aktuellen 50 weitere 200 Millionen Euro benötigt.

Auch in Zukunft will sich Sono Motors zu großen Teilen mit Hilfe der Community finanzieren. „Wir gehen einen neuen Weg bei der Finanzierung eines Unternehmens“, so Hahn. Er wies darauf hin, dass die Gründer ihre verbliebenen Gewinnbezugsrechte abgegeben hätten. Alle, die das Unternehmen unterstützen, indem sie einen Sion reservieren, würden an diesen Gewinnbezugsrechten partizipieren, also an künftigen Gewinnen beteiligt.

Neben der Community hat Sono Motors weitere Geldquellen im Visier. So soll die von Hahn auf rund 70 Millionen Euro bezifferte Anlagenfinanzierung für die Herstellung des Sion über Bankenkredite gestemmt werden. Für die darüber hinaus noch fehlenden Mittel will man „auch noch weitere Investoren“ gewinnen. Ergänzende Einnahmen erhoffen sich die Gründer durch den Handel mit CO2-Zertifikaten in Europa.

Nach aktuellem Stand soll die Produktion des Sion im September 2021 beginnen, ursprünglich war dies für Ende 2019 geplant. Die Auslieferung erster Fahrzeuge steht für Anfang 2022 auf dem Programm. Bis dahin werde es deutlich mehr Konkurrenz bei Elektroautos geben, räumte Jona Christians ein. Mit seiner Solarintegration, der Möglichkeit zum bidirektionalen Laden und der geteilten Nutzung sei der Sion aber „einzigartig“. Er verhalte sich zu einem handelsüblichen Elektroauto wie ein Smartphone „zu einem Mobiltelefon alter Machart“. Der Sion könne „wesentlich mehr als nur einfach elektrisch fahren“, versicherte Christians.