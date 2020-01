BMW führt in diesem Jahr weitere Plug-in-Hybrid-Ausführungen bestehender Modelle ein. Mit dem X1 xDrive25e und dem X2 xDrive25e bieten die Bayern künftig auch im Premium-Segment der kompakten, sogenannten Sports Activity Vehicle (SAV) und Sports Activity Coupés (SAC) Teilzeit-Stromer an. Der X1 xDrive25e wurde bereits im im September 2019 angekündigt, er teilt sich die Antriebstechnik mit dem nun vorgestellten X2 xDrive25e.

Das Plug-in-Hybrid-Allradsystem von X1 xDrive25e und X2 xDrive25e setzt sich aus einem 1,5 Liter großen Dreizylinder-Ottomotor und einem modellspezifischen Elektroantrieb zusammen. Der Verbrennungsmotor kommt auf eine Höchstleistung von 92 kW (125 PS) und treibt die Vorderräder an. Der Elektromotor erzeugt 70 kW (95 PS) und gibt sein Antriebsmoment über ein einstufiges Getriebe an die Hinterräder ab.

Der Verbrennungs- und Elektromotor stellen gemeinsam eine Systemleistung von 162 kW (220 PS) zur Verfügung. Der X1 xDrive25e beschleunigt damit in 6,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h, der X2 xDrive25e in 6,8 Sekunden. Maximal sind 193 km/h mit dem X1 xDrive25e sowie 195 km/h mit dem X2 xDrive25e möglich.

Die Lithium-Ionen-Batterie beider Modelle weist eine Kapazität von 10,0 kWh auf. Rein elektrisch sind damit beim X1 xDrive25e zwischen 54 und 57 Kilometer und beim X2 xDrive25e zwischen 55 und 57 Kilometer gemäß NEFZ-Norm möglich. Mit dem serienmäßigen Ladekabel kann der Energiespeicher an Haushaltssteckdosen in rund fünf Stunden vollgeladen werden. An einer schnelleren Wallbox lässt sich die Batterie in 3,2 Stunden auffrischen. Der Ladeanschluss befindet sich unter einer separaten Klappe auf der vorderen linken Seitenwand der Fahrzeuge.

Für den X1 xDrive25e gibt BMW einen durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von 2,1 bis 1,9 Litern je 100 Kilometer und CO2-Emissionen zwischen 48 und 43 Gramm pro Kilometer an. Beim X2 xDrive25e sind es 2,1 bis 1,9 Liter je 100 Kilometer und 47 bis 43 Gramm pro Kilometer. Der kombinierte Stromverbrauch des X1 xDrive25e beläuft sich offiziell auf 14,3 bis 13,8 kWh je 100 Kilometer, der des X2 xDrive25e auf 14,2 bis 13,7 kWh je 100 Kilometer.

Die Preise und genauen Termine für den jeweiligen Marktstart von X1 xDrive25e und X2 xDrive25e wird BMW zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.