Das niederländische Startup Lightyear hat vor knapp einem halben Jahr sein Elektroauto One offiziell vorgestellt. Der Wagen soll der erste Langstrecken-Solarwagen der Welt und der bisher aerodynamischste Fünfsitzer werden. Zunächst vertreibt Lightyear nur eine Kleinserie des One für jeweils über 100.000 Euro, später soll es aber auch erschwinglichere Fahrzeuge geben.

Wie das Unternehmen im neuen Jahr mitteilte, wird es sich zukünftig auf die Entwicklung seiner Modelle und der eingesetzten Solar-Technologie konzentrieren. Für die Produktion will das Startup mit Partnern zusammenarbeiten, die Fertigung also extern in Auftrag geben. Das soll eine größere Stückzahl an Fahrzeugen sowie günstigere Preise ermöglichen. Neue Modelle könnten nur noch rund 50.000 Euro kosten, heißt es.

Das erklärte Ziel von Lightyear ist laut CEO Lex Hoefsloot „saubere Mobilität für alle, überall“. Die Zusammenarbeit mit Auftragsfertigern und ehrgeizige Ziele für die Großserie mit weiteren Modellen seien dafür der richtige Weg. Hoefsloot glaubt, dass Lightyear ab 2023 pro Jahr 100.000 Fahrzeuge realisieren kann.

Gegründet wurde das Unternehmen 2016 von Absolventen des Solar Team Eindhoven, das 2013, 2015 und 2017 die Bridgestone World Solar Challenge gewonnen hat. Die bisherige Arbeit an ihrem für öffentliche Straßen tauglichen Serien-Elektroauto haben die Gründer mit Hilfe von Förderungen und Investoren finanziert. Der One soll zeigen, dass Lightyear eines der nachhaltigsten Autos bauen kann, das gleichzeitig hohen Komfort bietet.

Für den One gibt es nach Angaben des Herstellers bereits 100 Käufer. Ihnen versprechen die Niederländer eine Reichweite von 725 Kilometern gemäß der neuen WLTP-Norm mit einer vergleichsweise kleinen Batterie. Das Fahrzeug kann dabei direkt mit Sonnenenergie oder via Stecker aufgeladen werden. Im Idealfall soll sich Energie für 570 E-Kilometer in einer Stunde zapfen lassen.

Zunächst soll der One ab 2021 exklusiv für europäische Kunden gebaut werden. Für die Produktion der in der ersten Phase geplanten 946 Einheiten zum Preis von 149.000 Euro arbeitet Lightyear derzeit an einer neuen Finanzierungsrunde. Der erfolgreiche Absatz des Premierenmodells ist wichtig für das junge Unternehmen, um die für 2023 vorgesehene Expansion mit mehr Fahrzeugen vorantreiben zu können.