Nach der Marke Volkswagen hat nun auch die Konzernschwester Audi angekündigt, umfangreich in Ladeinfrastruktur an eigenen Standorten zu investieren. Bis Mitte 2022 soll jeder zehnte Parkplatz der Premiummarke über eine Elektroauto-Lademöglichkeit verfügen, die meisten davon öffentlich zugänglich. Über 4500 Ladepunkte sind geplant.

Von der Investition erhoffe sich Audi auch einen Know-how-Vorsprung bei Aufbau und Betrieb in punkto Hard- und Software solcher Ladekonzepte. „Eine derart umfangreiche Ladeinfrastruktur aufzubauen ist eine vollkommen neue Herausforderung“, sagt Maximilian Huber. Der Projektleiter ist Bauherr der Ladepunkte sowie Energiemanager und Softwareanbieter für die Ladelösung an den Standorten des Autobauers.

Allein im Audi-Stammwerk Ingolstadt sollen im finalen Ausbau 3500 Ladepunkte zur Verfügung stehen. In Neckarsulm sollen es 1000 sein, in Brüssel und Győr knapp 100. Auch im mexikanischen Werk in San José Chiapa will Audi eine Ladeinfrastruktur aufbauen. Dazu kommen bestehende Ladekapazitäten, etwa an den Trainingszentren am Münchener Flughafen. Für das Gesamtprojekt stehen insgesamt bis zu 100 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Grundsatzentscheidung zur Elektrifizierung von Parkplätzen ist laut Audi bereits 2016 gefallen. Das zuständige Projektteam habe dann seit Mitte 2017 die Umsetzung vorbereitet und aufgebaut. „Solche Vorläufe sind notwendig, weil allein Planung und Ausbau der Energieversorgung in dieser Größenordnung mehrere Jahre dauern kann“, erklärt Huber. Eine besondere Herausforderung sei die Aufrüstung im laufenden Produktionsbetrieb der Standorte.

An den Standorten Brüssel, Ingolstadt und Neckarsulm steht bereits Ladeinfrastruktur mit einer Anschlussleistung von insgesamt 21 Megawatt. Darunter sind 600 Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 22 Kilowatt (kW) und 60 Gleichstrom-Ladepunkte mit einer Leistung zwischen 50 und bis zu 350 kW. Bis Mitte 2022 sollen es an den Werksstandorten 4500 Ladepunkte mit je bis zu 22 kW Leistung und circa 50 weitere mit je bis zu 350 kW sein. „Die gesamte Anschlussleistung wird bereits ab diesem Jahr durch ein dynamisches und intelligentes Lastmanagement standortübergreifend gesteuert, so dass Ausbau der Stromanbindung nicht erforderlich ist“, erläutert Audi.

Man denke darüber nach, mittelfristig das aufgebaute Ladeinfrastruktur-Know-How anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen – als „ein nächster Schritt vom reinen Autohersteller zum Mobilitätsdienstleister“, so Audi. Die Marke hat 2019 das Ziel verkündet, führender CO2-neutraler Premium-Anbieter zu werden.