Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess hat im neuen Jahr in einer Rede vor Führungskräften für den von ihm beschlossenen Umbau des Konzerns zum führenden Elektroauto-Hersteller geworben. Zwar entwickele sich das Unternehmen gut – um auch in Zukunft zu bestehen, sei aber die Ausrichtung auf die E-Mobilität und weitere Zukunftstrends unabdingbar.

Diess führte als mahnendes Beispiel Nokia an, der finnische Handy-Hersteller hatte innerhalb weniger Jahre seine Dominanz bei Mobiltelefonen an Apple verloren. Damit Volkswagen erfolgreich bleibt, will er das Unternehmen zum Tech-Konzern machen. Dies sei „eine gigantische Herausforderung“, Diess jedoch der Meinung: „Wir können sie meistern.“ Dafür brauche es „einen Radikalumbau“ des Konzerns mit Fokus auf die Stärken sowie „Weglassen und Aufgeben von allem Überflüssigen“.

Diess verwies auf Elektroauto-Branchenprimus Tesla, dessen Aktienkurs sich zuletzt deutlich dynamischer als der von Volkswagen entwickelt habe. Das liege daran, dass Volkswagen wie ein Autounternehmen bewertet wird, Tesla wie ein Tech-Unternehmen. Das Auto werde in Zukunft „das komplexeste, wertvollste massentaugliche Internet-Device“ – „wenn wir das sehen, dann verstehen wir auch, warum Tesla aus Sicht der Analysten so wertvoll ist“, sagte der Volkswagen-Chef.

Die große Frage sei, ob Volkswagen schnell genug ist, so Diess weiter. „Vielleicht, aber es wird immer kritischer. Wenn wir in unserem jetzigen Tempo weitermachen, wird es sogar sehr eng.“ Die Zeit klassischer Autohersteller sei vorbei, die Zukunft von Volkswagen liege „im digitalen Tech-Konzern – und nur da“. Dazu brauche es ein zusätzliches Aufholprogramm. „Der Sturm geht jetzt erst los“, mahnte Diess seine Manager. 2020 werde zeigen, „wie wetterfest, agil, reaktionsfähig wir geworden sind“.

CO2-Emissionen, E-Offensive & Software-Kompetenz

Im neuen Jahr seien drei Punkte entscheidend: Die neuen CO2-Grenzwerte einhalten, die eingeschlagene Elektro-Strategie umsetzen, ohne an Profitabilität zu verlieren, und auch bei Software zu einem führenden Unternehmen werden. Für die künftigen Emissionsvorgaben in der EU und anderen Ländern treibt Volkswagen einen massiven Ausbau seines Angebots an E-Antrieben voran. Die in den nächsten zwei Jahren nötige Reduzierung der CO2-Emissionen wolle man ausschließlich mit Elektroautos und Plug-in-Hybriden stemmen, erklärte Diess.

Für das Erreichen der CO2-Ziele sei der ab Mitte des Jahres zu den Kunden kommende ID.3 wesentlich. Die derzeitigen Herausforderungen bei dem vollelektrischen Kompaktwagen mit der Komplexität der Software und Elektronik müssten unbedingt bewältigt werden. „Dazu kommt, dass wir für die Einhaltung der Grenzwerte auch Seat Mii, VW Up!, e-Golf, e-tron und Taycan mit Batterien versorgen, bauen und in Kundenhände bringen müssen“, betonte Diess. In der Summe sei dies „vielleicht die schwierigste Aufgabe, die Volkswagen je vor der Brust hatte“.

Mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge und sogenannte Liquid Fuels fahre Volkswagen vorerst „auf Grundlevel“. Sie seien auf einen absehbaren Zeithorizont von mindestens einem Jahrzehnt keine Alternative für Pkw-Motoren. „Wir brauchen die volle Konzentration auf den Durchbruch der Elektromobilität“, unterstrich Diess. Auch bei der Tochter Moia, die Ridesharing-Mobilitätsdienste anbietet, bremst er. Zwar wolle man weiter in dem Geschäft aktiv sein, den Aufwand jedoch deutlich reduzieren und das Engagement bis zu den Voraussetzungen für bessere Profitabilität „zeitlich strecken“.