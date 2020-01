Daimler hat im letzten Jahr erneut einen Rekordabsatz geschafft. Der seit Mai 2019 an der Spitze des Autoherstellers stehende frühere Chef der Konzernforschung Ola Källenius will dennoch sparen. Der Grund dafür sei der Umbruch der Automobilindustrie, erklärte er in einem Interview mit der Automobilwoche. Er äußerte sich dabei auch zu der Nachfrage nach dem neuesten Elektroauto der Schwaben.

Der gestiegene Absatz liege an der „super attraktiven Modellpalette“. Daimler habe zudem eine Produktoffensive für Elektroautos gestartet, die nun Schritt für Schritt in den Markt kommen. Allerdings habe man auch „sehr viel“ investiert und müsse das auch weiter tun. „Durch die enorm anspruchsvollen CO2-Vorgaben bekommen wir Druck auf die variablen Kosten. Wenn man das laufen ließe, würde die Profitabilität leiden“, so Källenius. „Das können wir nicht zulassen.“

Bei Daimler stehen Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft an, der Unternehmenschef appellierte hier „glasklar an die Vernunft“. Den Autobauer würden derzeit unübliche Maßnahmen wie ein Personalabbau treffen, um in der Transformation der Branche die Kostenstrukturen anzupassen. Es gebe Lieferanten – auch große – in einer noch weitaus schwierigeren Situation, diese Unternehmen könnten keine deutlichen Kostensteigerungen vertragen.

„Wir halten es in dieser Situation für sehr, sehr sinnvoll, die Ansprüche entsprechend anzupassen“, unterstrich Källenius. Er rief die entscheidenden Personen dazu auf, „langfristig zu denken und zu erkennen, was in dieser Situation wichtig ist“. Bereits im Vorfeld der Tarifverhandlungen kam Daimler dem Betriebsrat entgegen: Der Antriebsstrang für die Stromer des Unternehmens wird anders als geplant nicht mehr nur bei Zulieferern gefertigt.

Darauf angesprochen, ob Daimler die strengeren CO2-Vorgaben der EU für 2021 erfüllen kann, wollte Källenius angesichts des jungen Jahres noch keine konkrete Aussage treffen. Er sagte lediglich: „Es ist mit unseren Technologien möglich, in diesen Zielkorridor einzufahren.“ Entscheidend sei, wie die Nachfrage am Markt nach den diversen Fahrzeugen ausfällt.

Eines der Modelle, mit denen Daimler Emissionen einsparen kann, ist das 2019 eingeführte Elektroauto EQC der Kernmarke Mercedes-Benz. Bisher verkauft sich das SUV Zulassungsstatistiken wie etwa denen des deutschen Kraftfahrt-Bundesamtes zufolge zwar nur schleppend. Laut Källenius ist die Nachfrage nach dem lokal emissionsfreien Batterie-Wagen aber „sehr hoch“. Die Produktion werde nun sukzessive hochgefahren, Mitte 2020 könnte die Kammlinie erreicht werden.

Die Diskussion um den Boom von großen, verbrauchsstarken SUV hält Källenius für „eindimensional“. Wichtig sei, dass die Elektrifizierung „enorm zunimmt und auch rein elektrische Modelle dabei sind“. Die Kunden würden SUV kaufen, da diese einen guten Überblick und viel Nutzwert bieten. Bei Daimler glaubt man, dass der Anteil dieser Aufbauform weiter zunehmen könnte. „Trotzdem muss der CO2-Fußabdruck natürlich sinken“, betonte Källenius. „Dafür werden wir die entsprechende Technologie in die Fahrzeuge bringen, aber nicht das Design verändern.“