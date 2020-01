Mit der e.GO Mobile AG, seinem neuen Startup nach dem Verkauf des E-Transporter-Herstellers StreetScooter an die Deutsche Post, will der Aachener Professor für Produktionstechnik Günther Schuh den Kleinwagen-Markt mit E-Modellen aufmischen. Doch das Projekt hat mit großen Problemen zu kämpfen, Hilfe soll nun aus China und von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kommen.

Das erste Elektroauto von e.GO Mobile, der Kleinstwagen Life, wird bereits seit mehreren Monaten produziert und an Kunden übergeben – aufgrund von Produktions- und Qualitätsproblemen allerdings nur in geringer Stückzahl. Durch die ausbleibenden Umsätze steht e.GO Mobile zunehmend unter Druck. „2019 haben wir nach vorläufigen Zahlen rund 20 Millionen Euro Umsatz und einen Verlust von rund 50 Millionen Euro gemacht“, sagte Schuh der Rheinischen Post. „Für 2020 planen wir mit 130 Millionen Euro Umsatz. Die Verluste werden zwischen 70 und 80 Millionen Euro liegen und sich erst 2021 reduzieren.“

Dass es bei e.GO Mobile weitergeht, gewährleistet derzeit eine teure Brückenfinanzierung durch bestehende Investoren: Neun Prozent Zinsen muss das Unternehmen laut einem Bericht der Aachener Zeitung auf die 102 Millionen Euro zahlen, die Rückzahlung des Darlehens steht schon Ende März an. „Wir haben ein Finanzierungs-Waterloo erlebt“, räumte Schuh ein. Er will für e.GO Mobile nun frisches Geld einsammeln, Investoren sollen noch einmal rund 250 Millionen Euro in die Firma investieren.

Für die weiteren Mittel orientiert sich Schuh nach Asien. Man werde mit einem chinesischen Investor eine Version des Life für den dortigen Markt produzieren, sagte er. „Der Vertrag ist unterzeichnet, wir warten allerdings noch darauf, dass das Geld überwiesen wird.“ Zusätzliche Unterstützung soll der NRW-Ministerpräsident leisten – Laschet macht sich für Änderungen bei der deutschen Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ stark. Die geplante Neuregelung treffe Startups wie das von Schuh hart, weil die 6000-Euro-Prämie beim Kauf eines neuen Stromers jeweils zur Hälfte vom Staat und von den Herstellern gezahlt werden soll.

„Pro Fahrzeug machen wir am Anfang nur 200 Euro Gewinn“, so Schuh. „Wenn man dann plötzlich 3000 Euro Hersteller-Anteil für eine E-Auto-Prämie zahlen soll, hat das natürlich Folgen.“ Der e.GO-Mobile-Chef hofft, dass der Eigenanteil für kleinere Hersteller zumindest gesenkt wird. Wenn der neue Umweltbonus wie vorgesehen kommt, müsse er „den Absatz in Deutschland minimieren“ und mit dem Life in andere Länder gehen, „die solche Hürden nicht aufbauen“.

Mittlerweile wollen auch andere Hersteller den Markt für elektrische Kleinwagen erobern, allem voran der Volkswagen-Konzern. Der Life von e.GO Mobile ist zwar noch günstiger als etwa der neue VW e-up!, kostet aber seit Anfang des Jahres in Vorbereitung auf die höhere Kaufprämie 2000 Euro mehr. Schuh bleibt dennoch optimistisch: „Der Wettbewerbsdruck im Markt kommt von uns. Die anderen Hersteller hätten das 20.000-Euro-Segment am liebsten ignoriert. Das konnten sie sich durch uns nicht mehr leisten“, sagte er. „Trotzdem mache ich mir keine Sorge – der Markt ist groß genug für uns alle.“