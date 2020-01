Das Münchener Startup Sono Motors hat die Verlängerung der jüngsten Kampagne zur Finanzierung seines Solar-Elektroautos Sion erfolgreich abgeschlossen. Das Ziel von 50 Millionen Euro wurde bereits zwei Tage vor dem Ende des Crowdfundings erreicht, insgesamt konnten 53.342.998 Euro eingesammelt werden. Innerhalb von 50 Tagen sind laut Sono Motors durchschnittlich etwa eine Million Euro täglich eingegangen: rund 75 Prozent durch Reservierer des Sion, 19 Prozent über bereits investierte und neue Investoren sowie rund 6 Prozent über Darlehen und Spenden.

„Mehr als 53 Millionen Euro, aus der Mitte der Gesellschaft, für das zukunftsweisende und nachhaltige Mobilitätskonzept eines Start-Ups ist ein klares Signal auch in Richtung Politik, Korrekturen vorzunehmen“, sagt Laurin Hahn, CEO und Co-Gründer von Sono Motors. Das Thema Elektromobilität und die Förderung von jungen Unternehmen müsse in Deutschland schneller und mit deutlich mehr Nachdruck verfolgt werden. „Wir bei Sono Motors sehen uns in der Verantwortung, dem Vertrauen unserer Unterstützer gerecht zu werden. Gemeinsam mit der Community werden wir unseren Weg konsequent fortsetzen, um den Sion schnellstmöglich in die Produktion zu bringen“, so Hahn weiter.

Die nun erfolgreich abgeschlossene Community-Funding-Kampagne hatte Sono Motors im Dezember 2019 gestartet. Mit der Aktion werde die Finanzierungsstrategie geändert, „um die Werte und Technologien des Unternehmens zu schützen“ und die Entscheidung über die Weiterführung des Projekts Sion in die Hände der Community gelegt. Zunächst sollte das Crowdfunding noch im Dezember enden, die anvisierten 50 Millionen Euro kamen jedoch nicht zusammen. Nach Abstimmung durch die Unterstützer verlängerte Sono Motors die Finanzierungsrunde bis zum 20. Januar 2020, unter anderem bestehende Investoren sagten daraufhin weitere 10 Millionen Euro zu.

Für die zukünftige Unternehmensfinanzierung will Sono Motors weiter auf die Community setzen, teilte das Startup jetzt mit. Aber auch „nachhaltige und wertebasierte Investoren“ sollen eine zentrale Rolle spielen. Mit den Zuflüssen aus der abgeschlossenen Community-Funding-Kampagne will Sono Motors die Fertigung von Serien-Prototypen des Sion finanzieren und den Aufbau der Produktion anstoßen.

Insgesamt sollen in einem ehemaligen Saab-Werk im schwedischen Trollhättan vom Auftragsfertiger NEVS über einen Zeitraum von acht Jahren rund 260.000 Sion gebaut werden. Für das Elektroauto mit Solarzellen in der Karosserie liegen derzeit nach Angaben von Sono Motors rund 13.000 Reservierungen vor. Nach aktuellem Stand soll die Serien-Produktion im September 2021 starten, ursprünglich sollte es bereits Ende 2019 soweit sein.