Mit dem LEAF hat Nissan zuletzt 2010 ein eigenständiges Elektroauto eingeführt, demnächst sollen zusätzliche reine Stromer folgen. Die Modelle teilen sich eine E-Auto-Plattform, die innerhalb der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz für weitere Neueinführungen die Basis stellen wird. Im Gespräch mit Green Car Reports sprach Nissan-Design-Manager Alfonso Albaisa über die Pläne.

„Es ist ein Zauberteppich“, so Albaisa mit Blick auf die hohe Flexibilität der neuen Plattform. „Es ist noch mehr als zuvor eine Art leere Leinwand, auf der man das Auto komplett frei gestalten kann.“ Einen Ausblick auf erste mit der Architektur realisierte Elektroautos geben die im letzten Jahr vorgestellten Crossover Ariya Concept von Nissan sowie die Studie QX der Edel-Tochter Infiniti.

„Es gibt große Unterschiede dazu, wie wir bisher Plattformen definiert haben“, erklärte Albaisa. So bestehe neben Flexibilität bei der Länge auch Spielraum für die Breite des Fahrzeugs. Im Kern sei die neue Plattform ein Konzept für das Unterbringen von Batterien, der Charakter des Fahrzeugs hänge zudem nicht mehr von dem Verbrennungsmotor ab.

Die noch unbenannte Elektroauto-Plattform der französisch-japanischen Auto-Partner bietet Raum für den Einsatz kompakter Benzinmotoren. Die Verbrenner erhalten jedoch keine direkte Verbindung zu den Rädern, sondern dienen als Generatoren für die Batterien zur Reichweitenverlängerung. In Japan ist ein solches System bereits bei Nissan mit der Bezeichnung e-Power im Einsatz.

Zunächst wird Infiniti bei mit der neuen Plattform realisierten Elektroautos auf einen zusätzlichen Generator setzen. Nissan könnte das System später ebenfalls einführen, etwa in Märkten, in denen die Ladeinfrastruktur noch nicht ausgeprägt ist. Auf extern aufladbare Plug-in-Hybride, bei denen sowohl der Verbrennungs- als auch der Elektromotor die Räder antreiben können, verzichten Nissan und Infiniti.

Albaisa deutete im Gespräch mit Green Car Reports an, dass sich weltweit bis zu sieben Elektroautos von Nissan die neue Plattform sowie zentrale Batterie- und Antriebskomponenten teilen könnten. Das habe auch Auswirkung auf das Design, da Nissan anders als beim isoliert entwickelten LEAF nun an einer Elektroauto-Familie arbeite. Die zunehmende Zahl an Batterie-Modellen werde Einfluss auf die optischen Prioritäten der Marke haben.

Der Anfang letzten Jahres gezeigte Konzeptwagen IMs gibt einen weiteren Ausblick auf ein neues Elektroauto von Nissan und die künftige Entwicklung der Designsprache des Herstellers. Der Auftritt der Fahrzeuge wird in Zukunft – inspiriert von der japanischen Kultur – minimalistischer und moderner, zeige laut Albaisa aber auch „Abenteuerlust“.