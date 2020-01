Das Münchner Startup Sono Motors konnte mindestens weitere 50 Millionen Euro für sein Solar-Elektroauto Sion einsammeln. Das Ziel wurde knapp zwei Tage vor dem Ende der dazu gestarteten Community-Funding-Kampagne erreicht, diese war zuvor allerdings verlängert worden. Über die sozialen Netze dankte das Sono-Team seinen Unterstützern und freute sich: „We.Made.It“ – zusammen habe man es geschafft.

Das frische Kapital ist nötig, um den Sion weiter in Richtung Serienreife zu bringen – unter anderem mit Produktionsanlagen und finalen Prototypen. Auf klassische Geldgeber will Sono Motors dabei verzichten, da sich deren Erwartungen nur schwer mit den „Zielen und Werten“ des Unternehmens vereinbaren ließen.

Die bis zum 20. Januar 2020 befristete Community-Funding-Kampagne wurde im Dezember 2019 gestartet und sollte eigentlich noch im selben Monat enden. Als mit knapp 33 Millionen Euro zu wenig Kapital zusammenkam, ließ das Startup seine Unterstützer über eine Verlängerung abstimmen – mit Erfolg. Dass sich das ausgedehnte Crowdfunding für das junge Unternehmen gelohnt hat, liegt auch an bestehenden Investoren: Sie beteiligen sich an der jüngsten Finanzierungsrunde mit 10 Millionen Euro.

Damit der Sion tatsächlich ab September 2021- ursprünglich sollte es bereits Ende 2019 soweit sein – als fertiges Fahrzeug vom Band läuft, werden später zusätzlich zu den aktuellen 50 weitere 200 Millionen Euro benötigt. Hergestellt wird der Minivan mit Solarzellen in der Karosserie beim Auftragsfertiger NEVS im schwedischen Trollhättan.

Sono Motors will sich auch in Zukunft zu großen Teilen mit Hilfe der Community finanzieren, ganz auf andere Geldquellen verzichten kann das Unternehmen aber nicht. So soll etwa die Anlagenfinanzierung für die Fertigung des Sion über Bankenkredite gestemmt werden. Außerdem will man „auch noch weitere Investoren“ gewinnen. Darüber hinaus soll es Einnahmen durch den Handel mit CO2-Zertifikaten in Europa geben.