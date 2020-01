Der ADAC hat die Betreiber von Ladesäulen zu einer transparenten Preispolitik aufgefordert. „Kunden können an der Ladesäule oft nicht erkennen, welche Preise abgerechnet werden“, sagte der ADAC-Vizepräsident für Verkehr, Gerhard Hillebrand. „Von verbraucherfreundlichen Rahmenbedingen bei der Elektromobilität kann aktuell leider mit Blick auf das Laden nicht die Rede sein“, monierte er. Dies sei aber entscheidende Grundvoraussetzung für den Erfolg der alternativen Antriebsart.

Hillebrand bemängelte auch die Preisgestaltung einiger Ladesäulenbetreiber. Der Anbieter von Schnellladesäulen entlang von Fernstraßen Ionity etwa hatte vor kurzem für Ende Januar ein neues Preismodell angekündigt. Das Laden für Kunden ohne Vertrag kostet demnächst 0,79 Euro pro Kilowattstunde (kWh). Bisher rechnet das Gemeinschaftsunternehmen von Volkswagen, Daimler, Ford und BMW pro Ladevorgang pauschal acht Euro ab. Das neue Preismodell dürfte für viele zu deutlichen Verteuerungen führen.

Nutzer von Angeboten der Volkswagen-Tochter Porsche Ladeservice oder BMW ChargeNow laden bei Ionity künftig günstiger als 0,79 Euro pro kWh. Hillebrand kritisierte vor diesem Hintergrund, dass die Betreiber von Ladesäulen vertragslose Kunden mit einem enormen Preisaufschlag in Verträge zwingen wollten. Teilweise seien die Preise für sogenanntes Ad-hoc-Laden doppelt so hoch wie jene für Vertragskunden. Derartige Preisunterschiede seien nicht akzeptabel, auch gebe es dafür keine technischen Gründe. „So wird das Ziel der Ladesäulenverordnung unterlaufen, die Elektromobilität zu erleichtern und zu verbreiten“, sagte Hillebrand.

Ionity-Chef Michael Hajesch argumentiert, dass auch die regulären Nutzer ohne Vertrag von der hohen Verfügbarkeit, dem europaweiten schnellen Ladenetzwerk, und Standorten direkt an der Autobahn sowie Ökostrom und einer rund um die Uhr besetzten Hotline in sieben Sprachen profitieren. Man adressiere damit wesentliche Kritikpunkte an der E-Mobilität, nämlich die ausreichende Verfügbarkeit leistungsfähiger Ladestationen mit nachhaltigem Strom. „Daher sind wir davon überzeugt, dass wir einen wesentlichen Beitrag für die Marktakzeptanz der Elektromobilität liefern“, so Hajesch.