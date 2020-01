Der deutsche Zulieferer Continental hat seine Antriebssparte im letzten Jahr in das Unternehmen Vitesco Technologies ausgegliedert. Der Vorstandschef der Neugründung Andreas Wolf will in den kommenden Jahren stark von der E-Mobilität profitieren. Die Produktion von Zellen für Elektroauto-Batterien ist allerdings weiter nicht geplant.

Die Selbständigkeit mache Vitesco Technologies „agiler und schneller“. Mit neuen Strukturen, kürzeren Entscheidungswegen und mehr Sichtbarkeit als eigene Marke könne man besser auf die Marktentwicklungen reagieren, so Wolf im Gespräch mit der Automobilwoche. Er und sein Team fokussierten sich „klar auf Elektrifizierung und E-Mobilität“. Die Ausgaben in diesem Bereich würden weiter erhöht, um deutlich und schneller zu wachsen.

Vorerst legt Vitesco Technologies bei der E-Mobilität den Schwerpunkt auf Technik für teilelektrische Fahrzeuge. Es sollen neue, bezahlbare Lösungen für reguläre Hybride und Plug-in-Hybride mit mehreren Kilometern Elektro-Reichweite auf den Markt gebracht werden. Der Elektrifizierungsmarkt werde für Zulieferer in den nächsten fünf Jahren nach gängigen Studien ein Volumen von mehr als 30 Milliarden Euro erreichen, sagte Wolf. „Alle Produktfamilien, die wir für uns identifiziert haben, werden um die 30 Prozent wachsen. Wir sind also sehr gut aufgestellt, um von dieser Entwicklung nachhaltig profitieren zu können.“

Vitesco Technologies arbeitet auch an Technik für mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Stromer. „Wir glauben, dass die Brennstoffzelle eine Technologie der Zukunft sein kann“, erklärte Wolf. „Wenn man das technisch in den Griff bekommt, und derzeit sieht es ganz danach aus, dann ist das eine tolle Technologie.“

Die Brennstoffzelle habe insbesondere Vorteile bei hohem Gewicht und längeren Strecken. Vitesco Technologies gehe daher davon aus, dass diese Antriebsform zuerst bei Lkw und Bussen Verwendung findet. „In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts“ werde es dann auch im Pkw-Markt stärkere Volumina geben, zunächst in den oberen Fahrzeugsegementen. „Auf das Thema Brennstoffzelle werden wir uns in den nächsten Monaten noch stärker konzentrieren“, so Wolf. Forschungsaktivitäten gebe es bereits.

Mit Blick auf Batterien erläuterte Wolf, dass Vitesco Technologies Batteriemanagementsysteme und 48-Volt-Batteriepacks verkaufe. Die von vielen Politikern und auch Arbeitnehmervertretern der Automobilbranche geforderte Produktion von Elektroauto-Batteriezellen ist für das Unternehmen wie zuvor für Continental kein Thema. „Das haben wir uns sehr genau angesehen und vor drei Monaten entschieden, dass Vitesco Technologies nicht in die Fertigung solcher Zellen einsteigen wird“, sagte Wolf.

Continental hatte zwischenzeitlich angedeutet, in die nächste Generation von Batterien mit festem statt wie in aktuellen Lithium-Ionen-Akkus üblichem flüssigen Elektrolyt einsteigen zu können. Mittlerweile habe sich aber gezeigt, „dass die Lithium-Ionen-Batterie wohl noch in den nächsten zehn Jahren die Hauptenergiequelle sein wird“, so Wolf. „Und auf diesem Gebiet gibt es Unternehmen, die sich damit seit vielen Jahrzehnten beschäftigen und die wir nicht rechts auf dem Standstreifen überholen können.“