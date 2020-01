BMW hat im letzten Jahr den Prototyp BMW i Hydrogen NEXT gezeigt und damit bekräftigt, weiter an wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Stromern zu arbeiten. 2022 soll es eine erste Kleinserie geben. Mit The Telegraph sprach Jürgen Guldner, Leiter Wasserstoff, Brennstoffzell-Technologie und -Fahrzeugprojekte, im neuen Jahr über die Pläne des bayerischen Premiumherstellers in diesem Bereich.

„Wir betrachten Brennstoffzellen als Hilfe, um alle unsere Autos in den nächsten zwei Jahrzehnten auf Null Emissionen zu bringen“, erklärte Guldner. Die Technik sei eine von mehreren Antrieben der Zukunft. BMW sehe sie dabei nicht als in Konkurrenz zu rein batterieelektrischen Systemen stehend, sondern als ein weiteres Angebot an die Kunden.

BMW treibt gemeinsam mit Toyota Brennstoffzellen-Technologie voran, der japanische Konzern gilt hier im Pkw-Bereich als führend. Die erste Generation damit ausgestatteter Prototypen auf Basis des 5er GT wurde 2015 gezeigt. Derzeit ist bei BMW die dritte Entwicklungsstufe in Arbeit, sie soll die Kosten von Brennstoffzellen-Systemen auf ein wettbewerbsfähiges Niveau senken.

Guldner glaubt, dass die Preise von herkömmlich funktionierenden Autos und mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen-Stromern ab 2025 gleichziehen könnten. Dies würden Pläne von bei der Technologie vorne liegenden Ländern wie Japan, Korea und China nahelegen. Allerdings könnten mit Verbrennern vergleichbare Preise demnach auch noch bis 2030 auf sich warten lassen.

Brennstoffzellen-Fahrzeuge erzeugen mit Hilfe von Wasserstoff Energie für eine kompakte Batterie, über die Elektromotoren angetrieben werden. Neben den noch hohen Kosten ist die mangelnde Tank-Infrastruktur eine wesentliche Hürde für die Verbreitung entsprechender Modelle. Viele kritisieren zudem die im Vergleich zu nur mit Batterie fahrenden Wagen geringe Effizienz. Dennoch nehme die Zahl an Wasserstoff-Fahrzeugen in Ländern wie Japan, Korea und auch Deutschland sowie dem US-Bundesstaat Kalifornien zu, sagte Guldner.

„In Ländern dieser Größe brauchen wir 800 bis 1000 Stationen, damit jeder Nutzer von seinem Zuhause aus im Umkreis von einer bis drei Meilen eine hat. In Deutschland gibt es heute 80 und Pläne, dies auf 250 bis 400 bis zum Jahr 2025 zu steigern“, so Guldner. Mit Blick auf Serienfahrzeuge sagte der BMW-Manager: „Die Kunden werden entscheiden, was sie wollen.“ Die Nachfrage sei noch nicht da, entwickele sich aber langsam. „Wir wollen deshalb bereit sein und die Kosten für die Produktion eines erschwinglichen Modells reduzieren.“