Volkswagen-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann hat versichert, dass der Start des neuen Elektroautos ID.3 wie angekündigt im Sommer erfolgen wird. Aufgrund von Problemen mit der Software wurde zwischenzeitlich spekuliert, dass sich der auf dem E-Auto-Baukasten MEB von Grund auf neu konstruierte Kompaktwagen verzögern könnte.

„Wir sind uns sicher, dass wir das über den Fahrplan im Sommer hinbekommen“, sagte Stackmann laut Medien in Wolfsburg. Dort informiert Volkswagen derzeit seine Händler und Importeure über die wichtigsten Projekte 2020, dazu gehört neben dem Golf 8 vor allem der ID.3.

Volkswagen hatte zuletzt Schwierigkeiten mit neuen Software-Systemen. Beim Golf 8 konnte das Unternehmen anfangs nicht alle Ausstattungsvarianten anbieten. „Ich bin sehr froh, dass wir die Software-Releases jetzt haben“, erklärte Stackmann. Die Auslieferungen an einige Händler seien in den ersten Wochen „nicht perfekt gelaufen“, der Golf jetzt aber im Plan. Wie es um den ID.3 steht, spezifizierte der Volkswagen-Vorstand nicht. Laut Insidern läuft die Baureihe zunächst ohne fertige Software vom Band und muss vor dem Start noch überarbeitet werden.

Die Systeme des ID.3 und weiterer neuer Modelle sind noch einmal deutlich aufwendiger als die der jüngsten Golf-Generation. Volkswagen will zudem seine Vertragshändler schrittweise in ein digitales E-Commerce-System integrieren, das Schnittstellen zu den Kunden schaffen soll. Um die Komplexität in den Griff zu bekommen, rüstet der Konzern seine Digital-Kompetenz auf, unter anderem durch den Einstieg bei dem spezialisierten Unternehmen Diconium.

Eine Digitalstrategie für den Vertrieb sei „elementarer Bestandteil“, sagte Stackmann. Jeder Kunde solle zukünftig über eine Nutzer-ID Angebote wahrnehmen können. Das Konzept werde „abgestimmt mit dem Handel“ eingeführt, Volkswagen-Vertretungen vor Ort blieben wichtige Anlaufstellen für Kunden. Die Online-Infrastrukturen für ein geplantes „digitales Einkaufszentrum“ und auch Bezahlmöglichkeiten fürs Tanken und Laden oder für Multimedia-Apps im Auto werden zu Beginn schwerpunktmäßig in Europa aufgebaut.