In der Debatte über eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen hält der Digitalexperte der Grünen Dieter Janecek Sonderregelungen für Elektroautos für möglich. Bei einem Tempolimit müsse über Tageszeiten, intelligente Steuerung und Auswirkungen auf das Klima diskutiert werden, sagte er der Augsburger Allgemeinen.

Ein Tempolimit sei „vor allem zu Tageszeiten mit hoher Verkehrsdichte zwingend“, da es nachweislich die Verkehrssicherheit verbessere und klimaschädliches Benzin spare, so der Grünen-Bundestagsabgeordnete. „Warum aber in Zukunft nicht darüber nachdenken, zum Beispiel zu Nachtzeiten mit wenig Verkehr Ausnahmen zu gewähren für klimafreundliche Fortbewegungsmittel wie E-Autos, die mit erneuerbarem Überschussstrom fahren?“

Exklusiv Erneuerbare Energien als Antriebsquelle ermöglichten in Verbindung mit der Digitalisierung und dem autonomem Fahren „ganz neue Möglichkeiten“ einer klimagerechten und komfortablen Mobilität. „Zusammen mit einem leistungsstarken Bahnangebot könnten Inlandsflüge so gänzlich überflüssig werden“, fügte Janecek hinzu.

Seit Wochen wird in Deutschland wieder vermehrt die Frage nach einem Tempolimit auf Autobahnen diskutiert. Dabei sorgte insbesondere eine Mitteilung des ADAC für Aufsehen: Europas größter Automobilclub rückte von einem kategorischen Nein zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung ab und positioniert sich in dieser Frage nun neutral. Als Begründung gab der ADAC das „unklare“ Meinungsbild innerhalb der Bevölkerung und bei den gut 21 Millionen Mitgliedern an.

Weiter gegen ein Tempolimit sind unter anderem der Verband der Automobilindustrie (VDA) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). „Wir haben weit herausragendere Aufgaben, als dieses hoch emotionale Thema wieder und immer wieder ins Schaufenster zu stellen — für das es gar keine Mehrheiten gibt“, sagte Scheuer bereits Ende 2029. Zuvor waren die Grünen im Bundestag mit ihrem Vorstoß für eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen von 130 Kilometern pro Stunde gescheitert.