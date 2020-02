General Motors hat Ende Januar bekanntgegeben, den Standort Detroit-Hamtramck im US-Bundesstaat Michigan zum ersten Montagewerk nur für Elektroautos zu machen. In die dort geplante Produktion von diversen batteriebetriebenen Trucks und SUV – darunter eine Wiederauflage des Hummer – fließen 2,2 Milliarden Dollar. Journalisten verriet Präsident Mark Reuss weitere Details zur E-Strategie des Konzerns.

Mit dem 2019 ausgelaufenen Teilzeit-Stromer Volt und dem weiter verfügbaren rein elektrischen Kompaktwagen Bolt – hier als Opel Ampera-e erhältlich – wollte General Motors moderne E-Mobilität in den Massenmarkt bringen, der Absatz der Fahrzeuge blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Größeren Erfolg soll eine neue, umfangreiche Elektroauto-Offensive haben. Dabei stehen neben mehr attraktiven Modellen vor allem geringere Kosten im Fokus.

Reuss sagte im Gespräch mit den Journalisten, dass General Motors mit Volt und Bolt in den letzten Jahren wichtige Erfahrungen gesammelt habe. So könnten neue Modelle mit kleineren und kostengünstigeren Batterien fahren, da man nun viel mehr über den effizienten Einsatz und das Nutzungsverhalten der E-Auto-Käufer wisse.

Batterien sind die mit Abstand kostspieligsten Komponenten von Voll-Stromern. Die von General Motors – auch durch größere Produktionsmengen – erwarteten Einsparungen sollen dem Unternehmen erlauben, was laut den meisten etablierten Herstellern bislang nicht möglich ist: mit Elektroautos Geld zu verdienen. „Unsere Elektroautos der nächsten Generation werden vom ersten Tag an profitabel sein“, erklärte Reuss. Wie gewinnbringend genau, hänge von der Fertigungsmenge ab. „Aber es wird keine Verluste geben, jedes kommende Auto wird profitabel“, betonte der Manager.

„Zwei Autos machen noch keine Strategie“

Dass sich E-Autos noch nicht durchgesetzt haben, liegt laut Experten auch an der Zurückhaltung des Handels. „Zwei Autos machen noch keine Strategie“, sagte Reuss mit Blick auf das zuletzt nur aus Volt und Bolt bestehende fortschrittliche E-Angebot von General Motors. Als er wichtigen Händlern vor wenigen Wochen das neue Elektro-Portfolio des Unternehmens vorgestellt habe, hätten sich diese erstaunt über das Engagement und den Enthusiasmus hinter den Plänen gezeigt – das sei zuvor nicht der Fall gewesen.

Reuss kündigte an, dass es im Sommer mehr Informationen zu geplanten Elektroautos geben werde. Das Unternehmen setzt dabei auf eine neue Architektur und Batterien, die flexibel für unterschiedlichste Fahrzeugtypen und Leistungsstufen eingesetzt werden können. Bei den Batteriezellen in seinen Energiespeichern arbeitet General Motors eng mit LG Chem zusammen, einem der weltweit führenden Akkufertiger. Das Know-how für seine Batterien habe der Autobauer laut Reuss jedoch fast komplett in den USA selbst entwickelt.

Die neuen Batterie-Systeme seien für den weltweiten Einsatz konzipiert, so Reuss weiter. Nach aktuellem Stand konzentriert sich der Konzern allerdings bis auf weiteres auf seinen Heimatmarkt und China. Aus Europa hat sich General Motors – zuletzt mit dem Verkauf von Opel – in den vergangenen Jahren nahezu komplett zurückgezogen. Eine offizielle Aussage zu der Verfügbarkeit geplanter E-Modelle hierzulande gibt es bisher nicht.