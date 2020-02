Volvo bietet jetzt auch das Kompakt-SUV XC40 in einer teilelektrischen Ausführung an. Der Plug-in-Hybrid XC40 T5 Twin Engine fährt als neue Top-Motorisierung mit einer Systemleistung von 192 kW (262 PS). Der Einstiegspreis für das Modell liegt in Deutschland bei 49.000 Euro.

Als erstes Modell mit Plug-in-Hybridantrieb auf Basis der kompakten Modular-Architektur (CMA) verfügt der XC40 T5 Twin Engine über einen komplett neu entwickelten Antriebsstrang. Das System kombiniert einen 60 kW (82 PS) starken Elektromotor mit einem Dreizylinder-Turbobenziner, der aus 1,5 Litern Hubraum 132 kW (180 PS) erzeugt. Die Kraft der beiden vorne verbauten Motoren schickt ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe mit elektrischer Shift-by-Wire-Technik an die Vorderachse.

Das frontangetriebene Kompakt-SUV beschleunigt laut Volvo in 7,3 Sekunden von null auf 100 km/h, verbraucht durchschnittlich 1,8-1,9 Liter Kraftstoff und 15,6-15,9 kWh Strom je 100 Kilometer. Die CO2-Emission belaufen sich auf 41-45 g/km. Mit seiner 10,7-kWh-Batterie kann der plug-in-hybride XC40 rein elektrisch bis zu 50 Kilometer gemäß NEFZ-Norm zurücklegen.

Der Volvo XC40 T5 Twin Engine kommt ab Werk unter anderem mit Tablet-artigem Neun-Zoll-Touchscreen, acht Lautsprechern und Audio-Streaming sowie Navigationssystem mit Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto zum Kunden. Darüber hinaus sind LED-Scheinwerfer und -Tagfahrleuchten, ein Lederlenkrad, eine vierfach einstellbare Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, eine digitale Instrumentenanzeige sowie ein Licht- und Regensensor serienmäßig.

Für Sicherheit sorgen im XC40 T5 Twin Engine unter anderem ein Notbremssystem mit Fahrradfahrer-, Fußgänger- und Wildtier-Erkennung, ein aktiver Spurhalteassistent, eine Verkehrszeichenerkennung, die „Road Edge Detection“ zum Schutz vor unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrbahn, die „Oncoming Lane Mitigation“ und die „Run-off Road Protection“. Ebenfalls Standard ist das Notrufsystem „Volvo on Call“, das über die dazugehörige Smartphone-App diverse Online-Funktionen und Informationen bietet. Für die gewünschte Klimatisierung vom Start weg sorgt die via App bedienbare Standheizung mit Timer-Funktion.