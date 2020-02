Trotz zunehmender Konkurrenz und Kaufzurückhaltung aufgrund der verzögerten höheren Elektroauto-Prämie: Renault konnte den Absatz seines batteriebetriebenen Kleinwagens ZOE zuletzt weiter steigern. Wie der französische Hersteller mitteilte, wurden mit 1800 Neuzulassungen im Januar in Deutschland so viele Einheiten wie noch nie in einem Kalendermonat verkauft.

„Wir freuen uns über einen fantastischen Januar und den bis heute besten Monat aller Zeiten für den ZOE“, sagte Renault-Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz. „Zu diesem Ergebnis hat auch der auf 6.000 Euro erhöhte Renault Elektrobonus beigetragen. Als Elektro-Marktführer machen wir weiter Tempo. Der ZOE bestätigt einmal mehr seine Rolle als Platzhirsch unter den Elektroautos.“

Eigentlich gibt es mit dem gemeinsam vom Bund und den Herstellern finanzierten „Umweltbonus“ nur 4000 Euro Zuschuss beim Kauf eines neuen Elektroautos. Die Prämie soll zwar erhöht werden, die Genehmigung der EU steht aber noch aus – wann diese kommt, ist offen. Renault zahlt aufgrund der Unsicherheit bezüglich der attraktiveren Förderung Käufern eines Elektro-Modells der Marke einen 6000-Euro-„Elektrobonus“. Die Aktion gilt so lange, bis der höhere Umweltbonus in Kraft tritt.

Bei den reinen Elektroautos lag der ZOE laut Renault im Januar mit einem Vorsprung von über 1000 Einheiten vor dem zweitplatzierten BMW i3. 1800 verkaufte ZOE entsprechen rund 13 Prozent aller Renault-Pkw-Verkäufe im Januar auf dem deutschen Markt. Damit war das E-Auto gleichzeitig das zweitmeistverkaufte Modell der Renault-Gruppe in Deutschland hinter dem Verbrenner-Kleinwagen Clio. Der bislang erreichte ZOE-Bestwert in Deutschland lag bei 1136 Zulassungen im März letzten Jahres.

Der ZOE ist in Europa schon länger sehr beliebt, vor allem hierzulande: 2019 war der Kleinwagen erneut das meistgekaufte Elektroauto in Deutschland. Seit dem Marktstart des Modells im Jahr 2013 haben sich nach Angaben von Renault mehr als 29.000 deutsche Kunden für den ZOE entschieden.

Seit wenigen Wochen steht die zweite Generation des ZOE bei den Händlern. Das neue Modell schafft bis zu 395 Kilometer Reichweite im WLTP-Testzyklus und bietet unter anderem ein neues Interieur sowie aufgefrischtes Design.