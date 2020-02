Das Center of Automotive Management (CAM) der Fachhochschule Bergisch Gladbach hat in seiner neuesten Auswertung den Absatz von Elektroautobauer Tesla sowie die Entwicklung dessen firmeneigenen „Supercharger“-Schnellladenetzes unter die Lupe genommen. Das US-Unternehmen ist demnach nun weltgrößter E-Fahrzeug-Hersteller, die Zahl der Tesla-Ladepunkte wächst jedoch unterdurchschnittlich zum Markthochlauf.

Mit dem Rekordabsatz von 367.500 Elektroautos steigerte Tesla 2019 seine Auslieferungen um 50 Prozent. Damit wurde die US-Firma vor dem chinesischen Hersteller BYD mit 219.000 Pkw mit deutlichem Abstand der absatzstärkste Elektroautobauer im zurückliegenden Jahr, so das CAM. Auf den weiteren Plätzen folgen die chinesischen Hersteller BAIC und SAIC. Die deutschen Automobilkonzerne BMW und Volkswagen finden sich auf Rang fünf und sechs.

Tesla ist der Analyse nach jetzt auch der Hersteller der weltweit größten E-Fahrzeug-Flotte. Das kalifornische Unternehmen profitierte 2019 vor allem von den Verkäufen des Mittelklassewagens Model 3, der weltweit mit über 300.000 Stück das meistverkaufte Modell des Jahres war. Davon wurden rund 160.000 Fahrzeuge in den USA, etwa 100.000 in Europa und knapp 30.000 in China abgesetzt.

Seit dem Start der großen Limousine Model S im Jahr 2012 konnte Tesla insgesamt rund 900.000 Elektrofahrzeuge weltweit verkaufen. Auch hier löst das Unternehmen den chinesischen Hersteller BYD ab, der den E-Fahrzeug-Absatz – das CAM zählt hierzu auch Plug-in-Hybride – im Gesamtjahr 2019 nicht steigern konnte; unter anderem aufgrund der Kürzung der Subventionen durch die chinesische Regierung. BYD hat von 2012 bis 2019 insgesamt rund 750.000 E-Pkw verkauft.

Für 2020 rechnet Tesla mit mehr als einer halben Million Neuzulassungen. Das Wachstum soll insbesondere mit dem Hochlauf der kürzlich eröffneten China-Fabrik in Shanghai sowie durch das neue Mittelklasse-SUV Model Y erreicht werden. Das CAM bewertet die Wachstumsziele für das laufende Jahr als erreichbar, Tesla könne demnach 2020 mit deutlichem Abstand Marktführer der E-Mobilität bleiben. Die Zielerreichung hänge allerdings erheblich von den volatilen Rahmenbedingungen im chinesischen Automobilmarkt ab, der derzeit neben den Handelskonflikten mit den USA durch die Coronavirus-Epidemie stark gebremst werde.

„Tesla ist derzeit der Innovationsführer im Bereich der reinen Elektromobilität mit zwei bis drei Jahren Vorsprung und der Benchmark für die anderen Automobilhersteller. Das gilt für das Kernmodul der Batterie inklusive des Lademanagements, für die Schnellladeinfrastruktur sowie für die Softwarearchitektur und Vernetzung des Fahrzeugs“, sagt Studienleiter Stefan Bratzel. „Gleichwohl haben Hersteller wie Volkswagen bei konsequenter Fokussierung das Potential die Rückstände aufzuholen und Marktführerschaft bis Mitte der 2020er Jahre zu übernehmen.“

Supercharger-Schnellladenetz

Tesla hat 2019 die Zahl der Schnellladestationen des unternehmenseigenen Supercharger-Netzwerks weiter ausgebaut. Die einzelnen Ladepunkte nahmen laut dem CAM innerhalb eines Jahres um rund 4000 auf 16.104 zu – eine Steigerung um 34 Prozent. Die Ladestationen sind 2019 um 28 Prozent auf jetzt 1821 Standorte gewachsen.

Die Schnellladepunkte nahmen nur unterdurchschnittlich zu den Tesla-Neuzulassungen zu, merkt das CAM an – es müssten sich also immer mehr Tesla-Fahrer auf der Langstrecke einen Schnellladepunkt teilen. Kamen Ende 2018 auf einen Ladepunkt 44 Teslas, so seien es Ende 2019 bereits 56 gewesen. Dies könne langfristig den Markthochlauf begrenzen, wenn etwa zu Spitzenzeiten häufiger Warteschlangen an den Ladestationen entstehen. Mit den in 24 europäischen Ländern über 500 betriebenen Ladestationen mit mehr als 4700 Ladepunkten sei Tesla den hiesigen Wettbewerbern aber weiter deutlich voraus.