Jeep bietet die Modelle Renegade und Compass später in diesem Jahr als Plug-in-Hybride an. Die zunächst verfügbare „First Edition“ der neuen Teilzeit-Stromer ist der erste Schritt von Jeep zur Elektrifizierung in Europa. Renegade und Compass führen das neue Logo „Jeep 4xe“ ein, das in Zukunft alle elektrifizierten Modelle der Marke kennzeichnet. Im Vorfeld des offiziellen Marktstarts wurden Details und Preise zu den E-SUV bekanntgegeben.

Die Systemleistung der plug-in-hybriden Jeep Renegade und Compass beträgt 177 kW (240 PS). Dabei treibt ein 1,3 Liter großer Turbo-Benzinmotor mit Automatikgetriebe die Vorderachse an, der zusätzlich verbaute Elektromotor ist mit den Hinterrädern verbunden. Kombiniert sorgen der Verbrennungsmotor und Elektroantrieb laut Jeep für eine Beschleunigung von Null auf Hundert in rund sieben Sekunden. Die rein elektrische Reichweite wird mit bis zu 50 Kilometer gemäß NEFZ-Norm angegeben. Im Elektrobetrieb sind maximal 130 km/h möglich, ansonsten 200 km/h.

Den Benzinverbrauch gibt Jeep beim Renegade 4xe mit kombiniert 2,01 l/100 km an, die CO2-Emission mit 46 g/km. Beim Compass 4xe sind es kombiniert 1,97 l/100 km und 45 g/km. Der elektrische Teil des Antriebs bezieht seine Energie aus einer Hochvolt-Batterie mit noch ungenannter Kapazität, die sich während der Fahrt oder an einer externen Steckdose aufladen lässt. Strom gezapft wird bei beiden Modelle mit bis zu 3 kW in 3,5 Stunden. Optional lässt sich die Leistung auf 7,4 kW für eine Ladezeit von 100 Minuten erhöhen.

Die limitierte First Edition erhalten Kunden, die bis zum 9. März ihr Interesse an den Modellen Renegade 4xe und Compass 4xe auf der Website von Jeep bekunden. Der Renegade 4xe First Edition kostet ab 38.800 Euro, der Compass 4xe First Edition mindestens 43.300 Euro. Beide Ausführungen basieren jeweils auf dem Topmodell der Baureihe.

Die First-Edition-Modelle von Jeep Renegade 4xe und Compass 4xe enthalten ein Ladekabel zum Anschluss an das Stromnetz sowie ein dreiphasiges Kabel für den Anschluss an öffentliche Ladestationen. Zur Serienausstattung gehören außerdem unter anderem eine Sitz- und Lenkradheizung, eine Dachreling und ein Park-Paket mit Einpark-Assistenten. Je nach Modell kommen weitere Ausstattungen dazu.