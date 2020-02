Die seit Februar neue Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) Hildegard Müller war zuvor Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft sowie beim Energieunternehmen Innogy für den Bereich Netz und Infrastruktur tätig. Die Transformation der Autoindustrie sieht sie als Impulsgeber.

„Wenn wir diesen Wandel als Chance verstehen, werden wir am Ende die besten und effizientesten Lösungen für jedes Mobilitätsbedürfnis haben. Es wird die innovativen Produkte dafür geben, wirtschaftliches Wachstum und entscheidende Impulse für die Modernisierung unserer Verkehrsinfrastruktur“, sagte Müller anlässlich einer Preisverleihung des VDA in Leipzig.

Verstärktes Engagement beim Klimaschutz, Digitalisierung und sich veränderndes Mobilitätsverhalten seien die großen Herausforderungen der Automobilindustrie. Man könne sie „im Schulterschluss mit den Menschen in ihren verschiedenen Lebenswirklichkeiten“ bewältigen, so Müller. Sie erwarte, dass es in Zukunft eher mehr individuelle Mobilität als weniger geben werde. Die deutsche Automobilindustrie mache mit innovativen Technologien „attraktive Angebote für nachhaltige Lösungen“.

Die Transformation der Automobilindustrie sei dem Klimaschutz verpflichtet. „Wir werden kurz- und mittelfristig den CO2-Ausstoß massiv senken und langfristig CO2-frei werden“, versicherte Müller. Der Wandel könne aber nur gelingen, wenn er ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig ist. Das sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Eine Politik, die die Menschen mit geringen Einkommen von individueller Mobilität ausschließen würde, wird an mangelnder Akzeptanz scheitern“, so die VDA-Präsidentin.

Die deutsche Automobilindustrie treibe selbst die Konzepte voran, mit denen die großen Herausforderungen gemeistert werden. „Das überlassen wir nicht anderen“, betonte Müller. „Nicht den Software-Konzernen, die in unser Kerngeschäft eindringen wollen. Und auch nicht denjenigen, die auf die Herausforderungen des Klimawandels mit dem lauten Ruf nach dem Ende von Wachstum und Mobilität reagieren.“

Für den Erfolg sei entscheidend, auf „Fortschrittswachstum“ zu setzen und damit „einen positiven Pfad“ in Richtung nachhaltige Mobilität einzuschlagen. Die Politik forderte Müller auf, die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die deutsche Automobilindustrie ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern und notwendige Investitionen vornehmen könne. Dazu gehörten eine moderne und leistungsfähige digitale Infrastruktur entlang den Straßen, ein dichtes Netz an Ladesäulen sowie gut ausgebildete Fachkräfte. Besonders wichtig für den Industriestandort Deutschland seien international wettbewerbsfähige Energiepreise und eine Senkung der Unternehmenssteuern.