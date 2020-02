Die Formel E hat eine neue Version der seit 2018 von den teilnehmenden Teams eingesetzten zweiten Generation („Gen2“) ihrer Elektroauto-Boliden vorgestellt: den Gen2 Evo. Das neue Modell ist optisch überarbeitet und tritt ab Ende 2020 bei den Rennen der siebten Saison an. Im Vorfeld veröffentlichte die Formel E Computerbilder ihres aufgefrischten Strom-Rennwagens.

Die konkreten Änderungen umfassen das gesamte Fahrzeug: Der Frontflügel ist zurückversetzt, was dem Boliden ein kompakteres Design verleiht. Die Neuerungen beinhalten außerdem eine großflächiger daherkommende Rückenflosse sowie einen markant geschwungenen Heckflügel. Ins Auge fallen auch die jetzt offenen Räder.

Die Anpassungen an der Karosserie betreffen alle Teams gleichermaßen, da die Formel E auf ein einheitliches Chassis setzt. Die Regeln für das Design unter dem Blech bleiben wie gehabt: Einige Aspekte und Komponenten des Elektroantriebs wie etwa Motor, Getriebe oder Kühlsystem können angepasst und selbst entwickelt werden. Unter anderem die Batterie ist weiter für alle Fahrzeuge vorgegeben.

„Der Gen2 sticht bereits als einer der markantesten Rennwagen auf der Piste hervor. Und genau wie es der Name vorwegnimmt, ist der Gen2 Evo eine Evolution des unverwechselbaren Designs. Wie wir es beim Wagen der ersten Generation gemacht haben, hat auch der Gen2 Evo eine überarbeitete Karosserie erhalten, damit er schnittiger und agiler daherkommt“, erklärt Formel-E-Gründer und -Vorstand Alejandro Agag. „Mit ihrem futuristischen Design präsentiert sich die Formel E einmal mehr als die Klasse für Innovationen, sowohl was den technologischen Fortschritt angeht als auch beim Design.“

Die Aktualisierung des Gen2 findet in der zweiten Hälfte der geplanten Einsatzzeit des Formel-E-Rennwagens von insgesamt vier Jahren statt. Der Gen2 Evo soll erstmals am 3. März in der Realität gezeigt werden. Dann präsentiert der Motorsportverband FIA das Elektroauto an seinem Stand auf dem Internationalen Automobilsalon in Genf.