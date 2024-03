Peugeot-Chefin: „Elektroautos sehen alle gleich aus, ich möchte Peugeot abheben“

Peugeot will sich im Zeitalter der Elektroautos mit einem besonderen Design von der Konkurrenz abheben. Retro-Anleihen, wie sie etwa Renault bei seinen neuen kleinen Vollstromern nutzt, sind nichts für Markenchefin Linda Jackson.

„Es gibt viele Elektroautos auf dem Markt, und sie sehen alle gleich aus. Ich möchte Peugeot von der Konkurrenz abheben, und ich glaube, dass wir in diesem Bereich am stärksten sind“, sagte die Managerin im Gespräch mit Topgear. Der traditionsreiche französische Autobauer soll unter ihrer Leitung nicht in „Uniformität“ verfallen.

„Ob man nun zum 205 GTI zurückgeht oder sich einen neuen e-3008 anschaut, sie sind alle sehr charakteristisch. Das wollen wir beibehalten. Deshalb legen wir großen Wert auf die Lichtsignatur und darauf, dass unsere Autos ein technisches Gefühl vermitteln“, erklärte Jackson.

Renault hat kürzlich die Neuauflage des Renault 5 als Elektroauto vorgestellt, bei dem Elemente als Hommage an das Ur-Modell das Fahrzeug schmücken. „Ich bin kein Fan davon, Retro-Modelle wieder aufleben zu lassen“, sagte Jackson mit Blick auf den Wettbewerber. Peugeot wolle nicht „zurückgehen“. „Ich nehme lieber die Seele und das, was dem jeweiligen Fahrzeug Spaß macht – und bei Peugeot ist das in der Regel die Agilität beim Fahren. Wie bringe ich das in die Zukunft? Durch die Einführung von Steer-by-Wire“, so die Markenchefin.

Jackson will Peugeot in Europa weiter nach vorne bringen. Dabei setzt sie verstärkt auf elektrische Modelle. „Und egal, wie viele Leute es nicht sagen, die Zukunft, zumindest in Europa, ist elektrisch.“

Peugeot hat bereits mehrere vollelektrische Autos und Transporter im Angebot. Der neueste Pkw ist das SUV-Coupé e-3008 auf der STLA Medium-Plattform des Mutterkonzerns Stellantis, das je nach Version eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern nach WLTP-Norm bietet. Als Nächstes dürfte das große SUV 5008 auch mit Batterieantrieb angeboten werden.

Vor einem Jahr hatte Peugeot das Projekt „e-Lion“ bekannt gegeben, mit dem es sich weiter elektrifiziert. Hierbei gehe es nicht nur um Elektroantrieb, so die Franzosen, es sei vielmehr ein „ganzheitliches 360°-Projekt“, das auf 5 Punkten basiert: ein Ökosystem von Produkten und Dienstleistungen, das Erlebnis der Kunden vom Laden bis zur Konnektivität, ein bis 2025 „100-prozentiges elektrifiziertes Angebot“ sowie Fokus auf Effizienz und Umwelt. Bis 2038 will Peugeot CO2-Neutralität erreichen.

Das im letzten Jahr vorgestellte Elektroauto Inception Concept (Artikelbild) gibt mit einer neuen Designsprache einen Ausblick auf zukünftige Modelle von Peugeot.