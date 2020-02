Toyota wendet sich bei alternativen Antrieben im neuen Jahrzehnt neben Hybridautos und Wasserstoff-Stromern verstärkt reinen Batterie-Wagen zu. Eines der geplanten Elektroauto-Modelle ist laut einem Bericht ein Kleinstwagen mit Mehrweg-Batterie.

Wie Nikkei Asian Review schreibt, bereitet Toyota die Einführung eines neuen ultrakompakten Kleinst-Elektroautos mit standardisierter Batterie vor. Der Energiespeicher soll sich unkompliziert auch im Haushalt einsetzen lassen. Der Wagen mit Platz für ein oder zwei Personen soll Ende dieses Jahres vorgestellt werden. Vertrieben wird er via Leasing mit festgelegten Prüfterminen für die Batterie, die bei Bedarf ersetzt wird.

Akkus verlieren je nach Art und Intensität der Nutzung an Leistungsfähigkeit, bei Elektroautos bedeutet das insbesondere eine nachlassende Reichweite pro Ladung. Ist die Praxistauglichkeit nicht mehr gegeben, lassen sich E-Pkw-Batterien anderweitig nutzen – etwa als stationäre Speicher im gewerblichen Bereich oder in Privathaushalten. Letzteres will Toyota nun offenbar in ein spezielles Angebot einbinden.

Einen Ausblick auf den von Toyota geplanten E-Kleinstwagen könnte ein im letzten Jahr gezeigtes Konzeptauto geben (abgebildet). Der Hersteller hat laut Nikkei Asian Review vor, in dem Fahrzeug ausgediente Batterien an Panasonic, ein großer Lieferant von Stromspeichern für das Zuhause, oder Energiekonzerne in Japan zu verkaufen. Die Idee sei, einen einheitlichen Standard für Verbraucher und damit ein kosteneffizientes Recyclingsystem zu etablieren. Die Batterie soll nur über acht kWh Kapazität verfügen, was für eine geringe Reichweite spricht – mehr als um die 50 Kilometer am Stück dürften es auch bei Leichtbau nicht werden.

Im Haushalt soll die von Toyota vorgesehene Batterie nach dem Einsatz im Auto noch ausreichend Energie für beispielsweise Licht und das Laden von Mobiltelefonen für eine Vier-Personen-Familie über fast drei Tage vorhalten. Verfügt ein Haushalt über eigene Solarpanele, hält die Batterie länger. Zu den Vorteilen für die Verbraucher würde die Möglichkeit des Beziehens und Speicherns von Strom zu Zeiten mit günstigen Konditionen gehören. Außerdem wäre ein Notstromaggregat im Haus vorhanden.

Toyota denkt laut dem Bericht auch über Batterien mit mehr Kapazität nach. Statt in Häusern könnten die Akkus nach ihrem Ersteinsatz in einem Elektroauto auch in andere Fahrzeuge verbaut werden – beispielsweise die von Carsharing-Diensten, die vorrangig Kurzstrecken absolvieren. Ob Toyota ein ähnliches System auch in anderen Ländern einführen will, ist nicht bekannt.