Die NASA will 2024 wieder Menschen auf den Mond schicken, wie bereits zuvor soll den Astronauten dann ein Elektroauto zur Fortbewegung zur Verfügung stehen. Die US-Raumfahrtbehörde hat die Industrie nun dazu aufgerufen, Ideen für Roboter-Fahrzeuge für den Transport von Gerätschaften auf dem Mond sowie ein neues sogenanntes Lunar Roving Vehicle zu liefern.

„Wir wenden uns an die Industrie, damit sie uns zündende Vorschläge für die Nutzung hier auf der Erde bestehender Systeme macht. Dazu gehören staatliche Einsatz- und Militär- sowie Freizeitfahrzeuge, die für die Verwendung im Weltraum modifiziert werden könnten, um unsere Mobilitäts-Infrastruktur zu verbessern“, so die NASA in einer Mitteilung.

Um den Aktionsradius der nächsten Mond-Besucher zu erweitern, ist die NASA auf der Suche nach den modernsten kommerziellen Technologien für ein neues Lunar Roving Vehicle, heißt es weiter. Vorgesehen ist der Einsatz eines offenen Fahrzeugs, in dem die Astronauten mit ihrer Schutzkleidung auf der Mondoberfläche fahren. Zu Fuß könne man den Raumfahrern in ihren Spezialanzügen höchstens eine halbe Meile zumuten.

„Wenn wir vor der Ankunft der Mannschaft einen Rover in der Nähe der Landestelle platzieren können, dann wächst das Potential für wissenschaftliche Erkenntnisse bei den ersten Missionen exponentiell“, erklären die Forscher. Die NASA betont, offen für Ideen von allen in ihren Branchen führenden Unternehmen zu sein. Man beschränke sich dabei nicht auf die Raumfahrtindustrie, sondern wolle ausdrücklich auch von Herstellern von Geländewagen, Elektroautos und sonstigen Fahrzeugen hören.

„Wir wollen, dass unsere Rover auf dem Mond von den Innovationen im Bereich von Elektrofahrzeug-Energiespeichern und -Management, autonomem Fahren und Widerstandsfähigkeit bei extremen Umweltbedingungen profitieren und diese vorantreiben“, so die NASA. Man freue sich auf Vorschläge der Industrie, bei denen es sich noch um frühe Ideen für zukünftige Mondlandungen handeln solle.