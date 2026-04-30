Shell Triple 10 Challenge: Konzept-Elektroauto soll 10 km pro kWh erreichen

Shell arbeitet an einem neuen Konzeptfahrzeug, das als Demonstration für Elektroauto-Technik der nächsten Generation dienen soll. Das Projekt zielt laut dem Ölmulti auf schnelleres Laden, höhere Effizienz und niedrigere CO2-Emissionen. Die offizielle Vorstellung ist für Juni angekündigt.

Das Shell Triple 10 Challenge Concept Car soll kein unpraktischer Hypercar-Entwurf mit unerreichbarer Zukunftstechnik sein. Stattdessen handelt es sich den Angaben zufolge um ein SUV des Kleinwagen-Segments, das mit realitätsnahen Lösungen entwickelt wurde, die in Großbritannien entstanden sind.

Das Konzept soll ein echtes, fahrbares Auto sein. Im Mittelpunkt steht ein Elektrofahrzeug, das nutzbarer und nachhaltiger sein soll. Vorgesehen sind Schnellladen in unter zehn Minuten, eine Effizienz von mehr als zehn Kilometern pro Kilowattstunde (kWh) und ein gesamter CO2-Fußabdruck über die Lebensdauer von unter zehn Tonnen.

Shell will diese Ziele durch eine immersive Batteriekühlung erreichen. Dabei werden Batteriezellen von einer nicht leitenden Kühlflüssigkeit umschlossen. Diese soll die beim Laden oder Beschleunigen entstehende Wärme wirksamer über die Batterieeinheit verteilen. Durch einen freieren Elektronenfluss soll das Fahrzeug seine Spitzenladegeschwindigkeit länger halten können. Zugleich soll die Effizienz insgesamt steigen.

Exakte technische Daten des Shell-Fahrzeugs sind noch nicht bekannt. Cara Tredget, Vice President of Mobility and Lubricant Technology, sagte AutoExpress: „Das Team begann mit einem Ansatz wie auf einem leeren Blatt Papier.“ Man habe gefragt, was mit verfügbaren und skalierbaren Materialien erreichbar sei, „nicht mit seltsamen Raketenmaterialien“.

Tredget zufolge strebt das Team ein Leergewicht von rund 1000 Kilogramm an. Zum Vergleich: Die 2024 als Elektroauto gestartete Neuauflage des Kleinwagens Renault 5 wiegt mit kleinem, aber immer noch vergleichsweise schwerem Batteriepaket leer 1524 Kilogramm.

Shells Elektro-Konzept wird der Ankündigung zufolge eine überzeugende Reichweite bieten, weil das immersiongekühlte Akkupack deutlich effizienter sein soll als eine typische luftgekühlte oder indirekt flüssigkeitsgekühlte Batterie. Leichte und umweltfreundliche Verbundmaterialien wie Carbonfaser für Karosserie und Räder sollen die Effizienz weiter verbessern.