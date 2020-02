Die im November beschlossene Erhöhung der Stromer-Kaufprämie „Umweltbonus“ wurde mittlerweile durch die EU genehmigt. Noch diesen Monat sollen für Elektroautos bis zu 6000 Euro beantragt werden können. Für Plug-in-Hybride gibt es maximal 4500 Euro Zuschuss, Mitsubishi gewährt daher eigene Konditionen.

Wer sich für die teilelektrische Version des SUV Outlander entscheidet, erhält bei Mitsubishi einen erhöhten „Elektrobonus“: Unter Berücksichtigung der staatlichen Umweltprämie gibt die japanische Marke einen Nachlass in Höhe von insgesamt 8000 Euro. Der Verbrenner- und Elektroantrieb kombinierende, eigentlich ab 37.990 Euro kostende Outlander startet damit bis auf weiteres zu Preisen ab 29.990 Euro.

Der Mitsubishi-Elektrobonus setzt sich aus dem 1500-Euro-Bundesanteil am Umweltbonus plus 6500 Euro E-Mobilitäts-Prämie vom Hersteller zusammen. Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion ist der Kauf eines neuen Outlander Plug-in-Hybrid bei einem sogenannten „Mitsubishi Green Mobility Center“.

Beim offiziellen, vom Staat und der Industrie gemeinsam finanzierten Umweltbonus geben die Hersteller 50 Prozent der Summe hinzu – bei Plug-in-Hybriden sind das derzeit 1500 Euro. Modelle wie der elektrifizierte Outlander bis zu einem Netto-Listenpreis von 40.000 Euro werden zukünftig mit 4500 Euro gefördert. Wie lange Mitsubishi 8000 Euro gewährt, hat das Unternehmen nicht festgelegt.

Der Outlander Plug-in Hybrid vereint einen konventionellen Benzin- mit zwei Elektromotoren. Laut NEFZ-Norm kommt das SUV damit auf einen Verbrauch von 1,8 Liter Kraftstoff und 14,8 kWh Strom je 100 Kilometer. Der CO2-Ausstoß beträgt 40 g/km. Rein elektrisch können mit dem Plug-in-Outlander bis zu 54 Kilometer gefahren werden. Über zwei an Bord befindliche Steckdosen lassen sich mit der Fahrbatterie bei Bedarf externe elektrische Geräte betreiben. Die Ladung erfolgt entweder an einer Steckdose oder während der Fahrt durch die beim Bremsen freigesetzte Energie.