Im vergangenen Jahr sind weltweit 83 Tankstellen für mit Wasserstoff betriebene Elektrofahrzeuge in Betrieb gegangen. In Europa wurden 36 Stationen neu eröffnet, in Asien 38, in Nordamerika 8 sowie eine im arabischen Raum. Deutschland erweiterte sein Netz um 22 Tankstellen, Korea um 18 und Japan um 11. Das zeigt die jüngste Jahresauswertung von H2stations.org.

Zum Jahresende 2019 waren weltweit 432 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb. Davon 330 öffentlich zugängliche Stationen, an denen wie an konventionellen Tankstellen getankt werden kann. Die Zahl der öffentlichen Tankstellen hat sich damit in den letzten fünf Jahren mehr als vervierfacht. Für 226 weitere Tankstellen bestehen derzeit Planungen an konkreten Standorten.

Europa verfügte der Auswertung nach zum Jahresende über 177 Tankstellen, davon 87 in Deutschland. Frankreich liegt mit 26 Tankstellen an zweiter Stelle in Europa und plant mit 34 Tankstellen einen vergleichsweise dynamischen weiteren Ausbau. Der Schwerpunkt liegt dort allerdings auf der Betankung von Bussen und Lieferfahrzeug-Flotten und weniger auf öffentlich zugänglichen Pkw-Tankstellen wie im Rest Europas. Eine deutliche Steigerung der Tankmöglichkeiten erwartet H2stations.org auch in den Niederlanden, wo derzeit 21 neue Tankstellen in konkreter Planung seien. Die Schweiz habe 4 Tankstellen in Betrieb und 6 weitere fest geplant.

In Asien sind den Marktbeobachtern nach 178 Tankstellen in Betrieb, davon 114 in Japan und 33 in Korea. Die 27 identifizierten chinesischen Tankstellen dienen fast ausschließlich zur Betankung von Bussen oder Lkw entsprechender Flottenbetreiber. Das kurzfristig ambitionierteste Wachstum zeigt sich in Korea, wo Informationen über 40 geplante Tankstellen für Pkw und Busse vorliegen.

Von den 74 Tankstellen in Nordamerika befindet sich der größte Teil mit 48 weiter in Kalifornien. 2019 gingen dort 4 neue Tankstellen in Betrieb, 21 weitere sind in der Umsetzung. Mit neu eröffneten Tankstellen in Malaysia und Saudi-Arabien gibt es jetzt zudem zwei weitere Länder mit Wasserstoff-Tankinfrastruktur.