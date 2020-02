Ralf Brandstätter, für das laufende Geschäft der Marke VW verantwortlich, hat in einem Interview mit der Automobilwoche unter anderem über den aktuellen Stand beim neuen Kompakt-Elektroauto ID.3 gesprochen. Er betonte wie bereits zuvor Konzernchef Herbert Diess, dass das wichtige Modell wie geplant ab Sommer 2020 ausgeliefert wird.

Zuerst erhalten Käufer der „1ST Edition“ den ID.3, für die auf 30.000 Exemplare limitierte Auflage sind laut VW im letzten Jahr über 37.000 Vormerkungen eingegangen. Mit dem erstmals durchgeführten „Prebooking“ sei die Marke „sehr zufrieden“, erklärte Brandstätter. Einige der Vorbesteller hätten Ende 2019 an einem Fahrevent für den ID.3 1ST teilnehmen können und seien „hellauf begeistert von der Performance des Autos“ gewesen.

Wer keinen ID.3 1ST ergattert hat oder eine andere Version will, kann eine der drei regulären Ausführungen erwerben. Den Termin für deren Bestellstart werde VW „zeitnah“ bekanntgeben, sagte Brandstätter. Aktuell würden Serienfahrzeuge „entsprechend unserer Fertigungskapazitäten“ produziert. Den neuesten Stand der Software erhalten die vom Band gelaufenen Fahrzeuge dabei nachträglich, da VW noch Software-Probleme beseitigen muss. Die digitalen Funktionen des ID.3 würden außerdem über das Netz „in den Folgemonaten in regelmäßigen Abständen aktualisiert“, so Brandstätter.

Die Vorbesteller des ID.3 1ST seien zu fast 80 Prozent Neukunden, die noch kein Auto der Marke gefahren sind, berichtete der VW-Manager weiter. Man erreiche mit der ersten Baureihe der Elektroauto-Familie ID. also vollkommen neue Zielgruppen. Bislang handele es sich dabei ausschließlich um Privatkunden, da die Preise für Flottenkunden noch nicht festgelegt wurden. Das Interesse von Firmen sei aufgrund der alltagstauglichen Reichweite und den attraktiven Anschaffungs- und Betriebskosten aber schon jetzt groß.

Auf die Versorgung mit Batterien angesprochen sagte Brandstätter, dass VW mit kurz- und mittelfristigen Lieferverträgen weltweit „sehr gut“ abgesichert sei. Die Wolfsburger würden hier „vertrauensvoll“ mit den führenden Akkufertigern aus Asien CATL, SKI und LG Chem zusammenarbeiten. VW baue zudem mit dem Startup Northvolt in Salzgitter zusätzlich eine eigene Akku-Produktion auf.