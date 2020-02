Teslas geplante „Gigafactory“ nahe Berlin hat derzeit mit Hindernissen zu kämpfen. Während Politiker – darunter die Grünen – die Fabrik des Elektroautobauers schnell ermöglichen wollen, warnen Protestierer vor negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Die Rodung auf dem vorgesehenen Gelände wurde bereits vorübergehend gestoppt. Tesla hebt nun die Schaffung von Arbeitsplätzen durch die Berliner Gigafactory und seine Nachhaltigkeits-Pläne hervor.

Auf einer neuen Webseite zu seiner ersten Europa-Fabrik in der Brandenburger Gemeinde Grünheide verrät das US-Unternehmen Details zu den Plänen hierzulande und informiert über Job- und Karriereangebote. Die deutsche Produktionsstätte sei ein weiterer wichtiger Schritt, um nachhaltige Energielösungen voranzutreiben und die angebotenen Elektroautos weltweit für mehr Kunden verfügbar zu machen.

Die Gigafactory Berlin sei die nächste Phase von Teslas Präsenz in Europa nach dem Montagewerk im niederländischen Tilburg und einem 2017 übernommenen, heute unter Tesla Grohmann Automation firmierenden Maschinenbauer in Prüm in Rheinland-Pfalz. Das Unternehmen betont, bereits für über 5000 Jobs in Europa gesorgt zu haben. Durch die deutsche Fabrik sollen schon in der ersten Ausbauphase bis zu 12.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Nach den Plänen von Tesla soll im ersten Quartal mit dem Bau der Berliner Produktionsstätte begonnen werden, schon 2021 könnten Elektroautos vom Band laufen. Zuerst werde in Deutschland das neue Mittelklasse-SUV Model Y entstehen, als Kapazität seien bis zu 10.000 Einheiten pro Woche anvisiert. Später sollen auch der Mittelklassewagen Model 3, Antriebstechnik und Batteriezellen hergestellt werden.

Tesla betont seine Bemühungen um Nachhaltigkeit in Brandenburg. So wolle man dreimal so viel Bäume neu pflanzen, wie sie für die Fabrikanlage weichen müssen. Daraus könne dann ein lange bestehender Wald werden. Man werde zudem sicherstellen, dass das Werk möglichst sparsam mit Wasser umgeht. Darüber hinaus seien Solarpanele auf dem Dach vorgesehen, um Ökostrom für den Betrieb der Fabrik zu erzeugen.

Für den Pendlerverkehr zu und von dem Brandenburger Werk setze Tesla auf die „hervorragende Anbindung“ des Standorts an die Schiene. Um das Pendeln via Bahn für die Mitarbeiter so attraktiv wie möglich zu machen, sei vor Ort eine eigene Bahnstation geplant. „Tesla möchte durch die Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinschaft und den lokalen sowie regionalen Behörden und Umweltschutzgruppen der bestmögliche ansässige Partner sein, während wir zusammen eine saubere Zukunft schaffen“, heißt es abschließend.