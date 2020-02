Der niederländische Ladelösungsanbieter NewMotion – eine Tochter des Shell-Konzerns – hat seine „EV-Driver-Umfrage 2020“ vorgestellt. Bei der Auswertung handele es sich mit 4492 Teilnehmern um die größte jährliche Umfrage unter Elektroauto-Fahrern in Europa. Fast die Hälfte (45 %) fürchtet demnach in naher Zukunft einen Mangel an Ladepunkten. 46 Prozent gaben an, dass vor allem mehr Ladepunkte das Laden vereinfachen.

77 Prozent der Befragten haben einen Ladepunkt zuhause, rund der Hälfte (55 %) steht eine Lademöglichkeit am Arbeitsplatz zur Verfügung. 53 Prozent der Umfrage-Teilnehmer, die keinen Ladepunkt zuhause haben, haben auch keinen am Arbeitsplatz. 61 Prozent, die keinen Ladepunkt zuhause haben, laden ihr Fahrzeug über eine Standardsteckdose auf.

15 Prozent der europäischen Befragten besitzen fünf Ladekarten oder mehr. Während Elektrofahrzeug-Fahrer in Deutschland durchschnittlich 3,37 Ladekarten haben, benötigen Fahrer in den Niederlanden deutlich weniger unterschiedliche Karten (1,82). „Grund dafür ist vermutlich die dortige Verbreitung von Interoperabilität und dass die Abdeckung mit Ladepunkten dort europaweit am höchsten ist“, so NewMotion.

43 Prozent der Befragten gaben an, den Preis des Ladevorgangs bereits zu kennen, bevor sie damit beginnen. 37 Prozent recherchieren den exakten Preis, bevor sie ihr Elektroauto aufladen. Zwei von fünf Umfrage-Teilnehmern erlebten mindestens einmal eine unwillkommene Überraschung, da der tatsächliche vom vorher am Ladepunkt angezeigten Preis abwich.

„Die Umfrage zeigt, dass das Laden mit nur einer Karte sowie Preistransparenz E-Autofahrern am wichtigsten sind. Um die E-Mobilität für ein breites Publikum attraktiv zu machen, muss die Branche bei diesen Themen nachbessern“, sagt NewMotion-Chef Sytse Zuidema.

Bei der Wahl einer eigenen Ladelösung ist der Hälfte (52 %) der Ladepunkt-Besitzer die Benutzerfreundlichkeit am wichtigsten. Ein Drittel der Befragten (33 %) achtet vor allem auf den Preis, während 26 Prozent Empfehlungen Dritter – etwa Autohändler oder Arbeitgeber – als Entscheidungsgrundlage nehmen.

Abkehr vom Verbrenner

Auf die Frage nach dem Hauptgrund für den Umstieg auf ein Elektroauto nannten 61 Prozent Kosteneinsparungen, 58 Prozent wechselten aufgrund des Fahrerlebnisses auf einen Stromer. Nur zehn Prozent der Umfrage-Teilnehmer gaben an, dass sie aus Umweltschutzgründen auf E-Mobilität setzen – obwohl sich 81 Prozent der E-Auto-Fahrer als umweltbewusst sehen.

Die große Mehrheit der befragten Elektroauto-Besitzer will nicht mehr auf Antriebe mit fossilen Brennstoffen zurückwechseln. 86 Prozent planen, sich wieder ein E-Auto zuzulegen, nur zwei Prozent würden wieder auf konventionelle Antriebe umsteigen. 90 Prozent der Umfrage-Teilnehmer würden ein Elektroauto weiterempfehlen, während nur drei Prozent das nicht tun würden.

Die Teilnehmer der NewMotion-Umfrage sagen der E-Mobilität eine große Zukunft voraus: 60 Prozent gehen davon aus, dass vollelektrisches Fahren im Jahr 2030 die dominierende Fahrzeug-Antriebsart sein wird. 14 beziehungsweise 13 Prozent sehen die Zukunft in Wasserstoff- oder Hybridantrieben. Nur 12 Prozent sind der Ansicht, dass fossile Kraftstoffe zukünftig die primäre Antriebsart sein werden.