Bernhard Simon, Chef des deutschen Logistikunternehmens Dachser, hat in einem Gastbeitrag für das Manager Magazin seine Sicht der zukünftig in Lkw eingesetzten Antriebstechnologien dargelegt. Nur mit Batterie und Strom aus der Steckdose betriebene Fernlaster werde es nicht geben, auch nicht als Übergangstechnologie. „Die Fachleute sind sich einig, die Physik sträubt sich“, so der Branchenexperte.

Rein elektrisch sei lediglich für leichtere Lkw in der Citylogistik eine Option, das sei bereits der Fall und werde weiter vorangetrieben. Auch leichte elektrische Zugmaschinen für den Regionalverkehr mit begrenzten Reichweiten kann sich Simon vorstellen. „Im Schwerlastverkehr mit Reichweiten über 450 Kilometern wird der E-Laster hingegen nicht funktionieren“, meinte er. Die dafür nötigen Batterien seien zu schwer, die Ladeinfrastruktur zu kompliziert und teuer. Sinnvolle Nutzlasten ließen sich so nicht befördern.

Mit Blick auf weitere Optionen für klimafreundlichere schwere Laster sieht Simon in mit Wasserstoff arbeitenden Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen das größte Potential. Dafür müsse der zur Gewinnung von Strom für die E-Motoren eingesetzte Wasserstoff nachhaltig erzeugt werden, also mit Hilfe der Sonne sowie Wind- und Wasserkraft. Die Verfügbarkeit von Ökostrom müsse dafür jedoch reichlich und günstig sein, da der Wirkungsgrad bei Wasserstoff-Stromern durch den Transport und die Umwandlung des Energieträgers deutlich sinke. Außerdem brauche es auch hier Batterien, deren Herstellung bislang meist noch nicht nachhaltig sei.

Den Einsatz von synthetischen Kraftstoffen sieht Simon ähnlich wie den von Wasserstoff, da die sogenannten E-Fuels ebenfalls durch Elektrolyse aus Strom gewonnen werden. An synthetischen Kraftstoffen werde als Brückentechnologie aber wohl kein Weg vorbeiführen. Dafür brauche es effiziente Produktionsverfahren und eine entsprechende, kostspielige Infrastruktur. Bei Methanol sei die Energiebilanz nicht besser, es könnten aber bereits bestehende Antriebsformen und Infrastrukturen zum Transport und der Verteilung des Kraftstoffs genutzt werden. Eine Systemumstellung sei deshalb schneller möglich, die praktische Umsetzung in der Logistik müsse allerdings noch geklärt werden.

Biokraftstoffe, Gas, Oberleitung

Biokraftstoffe hält Simon für „grundsätzlich ökologisch sauber“, erwartet für sie aber nur eine Nischenrolle. Er begründete dies damit, dass sich die Menschheit angesichts ihres rasanten Wachstums keine groß angelegte Umwandlung potenzieller Nahrungsmittel oder Tierfutter in Öko-Sprit leisten könne. Nur mit Holz- und Nahrungsabfällen ließe sich der Energiebedarf des Güterverkehrs und der Wirtschaft nicht decken.

Geringe Chancen als Energieträger der Zukunft räumt Simon auch Flüssiggas (LNG) und komprimiertem Erdgas (CNG) ein. Beide hätten zwar Vorteile, würden beim CO2-Ausstoß aber „nur geringfügig bessere Ergebnisse als die besten heutigen Dieselmotoren“ aufweisen. Die nötigen großen Verbesserungen im Bereich Nachhaltigkeit seien mit diesen fossilen Brennstoffen nicht zu erreichen.

Lkw auf bestimmen Strecken mit Oberleitungen elektrisch fahren zu lassen, sieht Simon ebenfalls kritisch. Diese Technologie sei „wohl eine Sackgasse, in die nicht zu viel Geld investiert werden sollte“. Dagegen spreche der ständige Wechsel zwischen Kurz- und Langstrecke. Es sei zudem zweifelhaft, dass die vielen kleinen Transportunternehmer die Investitionen in die Technik stemmen könnten. Vor allem spreche gegen elektrische Oberleitungen aber, dass ein solches System ganz Europa abdecken müsste – das sei angesichts der geographischen Voraussetzungen kaum vorstellbar.

Zum „Öko-Lkw“ sei es noch ein weiter Weg, schreibt Simon abschließend. Bisher hätte sich nur der Weltmarkführer Daimler auf einen Technologiepfad festgelegt. Die ersten serienmäßigen schweren Trucks mit Wasserstoff-Brennstoffzelle würden erst 2029 vom Band laufen. Die anderen derzeit diskutierten Ansätze befänden sich noch im Stadium der Konzeptstudie „und der publikumswirksamen ‚Probebohrung'“. Auf lange Sicht brauche es daher bei schweren Lastern weiter den Dieselmotor, glaubt der Dachser-Chef.