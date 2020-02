BMW hat mehrere neue Elektroautos angekündigt, in diesem Jahr kommt mit dem Kompakt-SUV iX3 das erste davon auf den Markt. Zusammen mit dem bereits 2013 eingeführten Kleinwagen i3 und diversen Plug-in-Hybrid-Versionen bestehender Verbrenner-Modelle wollen die Bayern ihren Stromer-Absatz deutlich steigern.

In Europa sollen in diesem Jahr 140.000 Elektroautos und Hybride verkauft werden, sagte Finanzchef Nicolas Peter der Deutschen Presse-Agentur zufolge am Donnerstag vor Journalisten. 2019 seien es mehr als 85.000 voll- und teilelektrische Fahrzeuge gewesen. Insgesamt setzte der Autokonzern hier im letzten Jahr rund eine Million Autos ab, 2020 soll das Ergebnis ähnlich sein.

Über 40.000 der für dieses Jahr in Europa angepeilten Stromer sollen rein elektrisch fahren, der Rest mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Zusammen mit den regulär angetriebenen Pkw wolle BMW die CO2-Emissionen seiner neu verkauften Flotte um rund 20 Prozent senken, erklärte Peter. Für 2018 hatte das Unternehmen im Schnitt einen Ausstoß von 128 Gramm gemeldet, im vergangenen Jahr sei dieser nur wenig gesunken.

Mit dem angestrebten Wert von gut 100 Gramm CO2-Ausstoß pro gefahrenem Kilometer wird BMW laut Peter seine EU-Ziele in diesem Jahr schaffen und damit Strafzahlungen vermeiden. Ein Drittel der Einsparungen bei den CO2-Emissionen soll durch neue, emissionsärmere Modelle erreicht werden. Den Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am Absatz will BMW in Europa zunächst von 8,5 auf rund 14 Prozent steigern, im Jahr 2021 sollen es dann 25 Prozent sein.

Mehr Effizienz durch flexible Produktion

Zu den weiteren Maßnahmen für die Zukunft gehört bei BMW die Optimierung der Produktion. „Zum einen optimieren wir die Anlageinvestitionen. Zum anderen senken wir die laufenden Kosten, indem wir unsere Prozesse kontinuierlich verbessern und die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen“, sagte Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Zentraler Bestandteil der künftigen Fertigung von BMW ist die Herstellung von verschiedenen Antriebsarten auf einer Linie. „Wie viele Kunden Elektroautos kaufen, kann niemand vorhersagen. Um entsprechend flexibel zu sein, ist es unser Ansatz, die Elektromobilität in die bestehenden Produktionsstrukturen zu integrieren“, so Nedeljkovic. Arbeitsplätze sollen dadurch nicht wegfallen, da BMW etwa die bei Elektroautos unnötigen Getriebeeinheiten schon immer zugekauft habe. Für Beschäftigungsstabilität sorge zudem, dass die Bayern Zellmodule und Hochvoltspeicher selbst fertigen.