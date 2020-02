Renault bietet ab diesem Jahr erstmals eine Elektroauto-Variante des Kleinstwagens Twingo an. Der kompakte 5-Türer hat einen 60 kW (82 PS) starken Elektromotor anstelle des Benzinaggregats im Heck. Die Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 21 kWh soll gemäß WLTP-Norm eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern im Stadtverkehr erlauben.

Der Twingo Z.E. basiert auf einer auch für den Elektroantrieb ausgelegten Plattform – den Zwilling Smart ForFour gibt es schon länger als reinen Stromer. Der Elektro-Twingo bietet mehr Fahrkomfort und Agilität als seine Schwestermodelle mit Benzinmotor, verspricht Renault. Mit dem im Heck unterhalb des Kofferraums platzierten fremderregten Synchronmotor soll es von 0 auf 50 km/h in rund 4,0 Sekunden gehen. Der Sprint auf Tempo 100 ist in 12,6 Sekunden erledigt, maximal sind 135 km/h möglich.

Elektromotor, Untersetzungsgetriebe und Leistungselektronik des E-Twingo sind vom Renault ZOE abgeleitet. Als erstes Modell der Elektroauto-Reihe Z.E. verfügt der neue Twingo Z.E. über eine wassergekühlte Batterie. Der Stromspeicher soll damit unter anderem bei hoher Last und extremen Temperaturen stets im optimalen Betriebsbereich bleiben. Die Batterie ist innerhalb des Radstands unter dem Fahrer- und Beifahrerplatz verstaut. Das Platzangebot im Innenraum und Ladevolumen sind dadurch laut Renault nicht eingeschränkt.

Im gemischten WLTP-Fahrzyklus bietet der Twingo Z.E. eine Reichweite von 180 Kilometern. Im WLTP-Stadtmodus liegt der Aktionsradius dank des höheren Anteils an Rekuperationsphasen zur Energierückgewinnung bei 250 Kilometern, wirbt Renault. Im energiesparenden „Eco“-Fahrprogramm, das die Leistungsabgabe des Elektromotors sowie die Höchstgeschwindigkeit verringert und sich per Tastendruck an der Mittelkonsole aktivieren lässt, sei eine gemischte WLTP-Reichweite von rund 215 Kilometern möglich.

Mit dem ebenfalls vom ZOE übernommenen Batterieladesystem „Chameleon Charger“ lässt sich der Twingo Z.E. mit Wechselstrom in Stärken von 230 und 400 Volt sowie mit Ladeleistungen bis 22 kW aufladen. Eine halbstündige Pause soll reichen, um an einem 22-kW-Ladepunkt Energie für 80 Kilometer Fahrstrecke zu beziehen. An der Haushaltssteckdose dauert das Laden 13,5 Stunden. Der Zugang zum Stromanschluss befindet sich dort, wo bei den Benzinvarianten die Tankklappe ist.

Äußerlich ist der Twingo Z.E. je nach Ausstattung unter anderem an blauen Zierelementen an den Radnabenabdeckungen oder Felgen zu erkennen. Hinzu kommen blaue Streifen an den Fahrzeugflanken. Auch an den Spangen des Kühlergrills findet sich das blaue Dekor. Den Auftritt der Batterie-Variante komplettiert der Schriftzug „Z.E. Electric“ an B-Säulen und Heckklappe. Im Innenraum findet sich das Z.E.-Logo am Wählhebel für das Untersetzungsgetriebe. Im Z.E.-Design präsentieren sich zudem die Einstiegsleisten der vorderen Türen.

In Deutschland soll der Twingo Z.E. zum Jahreswechsel 2020/2021 in den Handel kommen. Angaben zum Preis hat Renault noch nicht gemacht.