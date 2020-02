Das Interesse an Autos mit E-Motor hat laut klassischen Händlern aufgrund der verzögerten Erhöhung der Stromer-Kaufprämie „Umweltbonus“ zuletzt nachgelassen. Im Internet nahm die Nachfrage in den letzten Monaten dagegen offenbar deutlich zu. Das geht aus Angaben der Onlinevermittler Meinauto.de und Carwow.de hervor.

Beide Portale hätten kräftige Zuwächse bei den entsprechenden Anfragen festgestellt, teilten sie auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Wir sehen seit Oktober einen massiven Anstieg des Interesses“, so Carwow-Mitgründer Philipp Sayler von Amende. In der ersten Februar-Hälfte habe der Anteil der Anfragen für Elektroautos und Hybride auf der Plattform bei 29 Prozent gelegen. Bei den Verkäufen seien es 34 Prozent gewesen.

Von Meinauto.de hieß es, dass sich der Anteil der E-Antriebe bei den Anfragen seit Sommer letzten Jahres verdreifacht habe. Im Dezember sei mit fast 18 Prozent der Anfragen der bisherige Höhepunkt verzeichnet worden.

Die von den Onlinevermittlern genannte Verteilung steht im Kontrast zu den bisherigen Anteilen von Elektroautos und Hybriden an den Neuzulassungen in Deutschland. Zwar weisen die alternativen Antriebsarten Monat für Monat mehr Neuzulassungen auf, im Verhältnis zu Benzin- und Dieselfahrzeugen sind diese aber noch gering. Dass sich im Internet immer mehr Käufer für Stromer interessieren, könnte auf eine starke Zunahme der Neuzulassungen in diesem Jahr hindeuten.

Der Vizepräsident des Zentralverbands des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes, Thomas Peckruhn, sieht die Entwicklung bei elektrifizierten Antriebe künftig „stabil im zweistelligen Prozentbereich“. Die Bestellungen würden das schon jetzt zeigen, bis zum Sommer könne es auch in den Zulassungen ankommen.

Einen deutlichen Schub für die E-Mobilität dürfte in diesem Jahr neben attraktiveren Modellen vor allem der im Februar gestartete höhere deutsche Umweltbonus bringen: Die von Bund und Industrie finanzierte Kaufprämie beträgt für Elektroautos statt 4000 nun bis zu 6000 Euro. Plug-in-Hybride werden mit bis zu 3750 Euro gefördert.