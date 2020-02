Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov würden in sieben europäischen Ländern mehr als die Hälfte (52 %) der Kunden von Taxis und Fahrzeugen des US-amerikanischen Fahrdienstvermittlers Uber 15 bis 20 Cent mehr pro Kilometer für die Fahrt in einem emissionsfreien Wagen zahlen.

Besonders regelmäßige jüngere Nutzer von Uber sind der Befragung zufolge einem Aufpreis für klimafreundlichere Transportmittel gegenüber aufgeschlossen: 60 Prozent der Umfrageteilnehmer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren würden mehr für ein „grünes“ Taxi oder Uber-Gefährt zahlen.

Ein weiteres zentrales Ergebnis der YouGov-Auswertung: Insbesondere Nutzer in den schwerpunktmäßig von Uber bedienten Metropolen sehen den Einfluss des Unternehmens auf die Umwelt negativ. Dies ist besonders in den beiden größten Märkten Paris und London der Fall: 44 Prozent der befragten Londoner gaben an, Uber habe einen insgesamt negativen Einfluss auf die Umwelt. Nur 12 Prozent glauben, dass der Mobilitätsdienst die Luftqualität verbessert. In Paris sehen 34 Prozent die Umweltwirkung von Uber negativ, 21 glauben das Gegenteil.

Nach Berechnungen des Umweltverbandes Transport & Environment könnten die Fahrten des Uber-Netzwerks in London und Paris für so viel CO2-Emissionen verantwortlich sein, wie durch 250.000 zusätzliche private Pkw auf der Straße ausgestoßen würden. Uber ist auch in Europa einer der größten Anbieter von Taxi-ähnlichen Services und zählte im letzten Jahr in London 3,6 Millionen Nutzer. In Paris waren es 2,7 Millionen Nutzer im Jahr 2017, neuere Zahlen gibt es nicht.

Die YouGov-Analyse basiert nach Angaben von Transport & Environment auf der Befragung von mehr als 12.000 Erwachsenen im Oktober und November letzten Jahres. Neben Menschen in Großbritannien und Frankreich wurden unter anderem auch Deutsche befragt, diese Ergebnisse sind jedoch nicht verfügbar.