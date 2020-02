Mercedes hat 2017 mit dem EQA einen Ausblick auf eine kompakte Baureihe seiner neuen Elektroauto-Familie EQ gegeben. Bisher ist nur das große SUV EQC erhältlich. Eigentlich sollte der EQA ein Kompaktwagen im Stil der A-Klasse werden. Ende letzten Jahres zeigte Mercedes dann aber einen aktuellen Teaser und gab den Wechsel zum SUV-Format bekannt. Nun wurden weitere Bilder veröffentlicht.

Die Basis für das Serienmodell des EQA wird der GLA stellen, der als Kompakt-SUV mehr Raum im Boden für die Batterie als die A-Klasse bietet. Das neue Elektroauto soll noch in diesem Jahr zu den Händlern kommen. Aktuell sind laut Mercedes Prototypen auf Schwedens Schneepisten unterwegs. Die Ingenieure würden bei der Wintererprobung insbesondere das Thermomanagement der Batterie und des Innenraums sowie das Laden bei Kälte optimieren. Weitere Themen seien Fahrsicherheit, Traktion und Rekuperation auf Eis und Schnee.

Konkrete Details zum EQA verrieten die Schwaben nicht. Die neuen Bilder weisen wie bereits der Teaser von Ende 2019 auf ein konservativeres Design als bei dem ersten Entwurf hin. Die sich unter der Tarnung abzeichnende Front kommt auffallend glatt daher, anders als beim EQC könnte Mercedes künftig auf einen angedeuteten Lamellen-Grill verzichten. Technisch sind die Lüftungsschlitze bei Elektroautos ohnehin nicht mehr nötig. Zu den weiteren optischen Besonderheiten der EQ-Modelle gehören ein eigenes Design für die Front- und Heckleuchten.

Auch mit Blick auf die technischen Daten hält sich Mercedes noch bedeckt. Die Reichweite mit einer Ladung der Batterie mit voraussichtlich 60 kWh Kapazität könnte bei bis zu 400 Kilometer liegen. 100 Kilometer sollen sich an Schnellladestationen in zehn Minuten in die Batterie ziehen lassen. Erstmals will Mercedes auch kabelloses Laden unterstützen. Die Preise für die konventionell angetriebenen GLA-Modelle beginnen bei knapp 37.300 Euro, die Elektro-Variante dürfte bei deutlich über 40.000 Euro starten.