Citroën hat Anfang 2019 mit dem Ami One Concept eine speziell für die Stadt konzipierte Elektroauto-Studie vorgestellt. Knapp ein Jahr später geben die Franzosen die Produktion eines auf dem Entwurf basierenden Serienfahrzeugs bekannt. Ausschlaggebend dafür sei das große Interesse an dem Konzeptauto.

Mit dem neuen Ami baue man ein Elektroauto für den Stadtverkehr mit Platz für zwei Personen, das sich durch ein kompaktes Design und Komfort auszeichne. Mit einer Reichweite von bis zu 70 Kilometer sowie einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h sei der Stromer die ideale urbane Mobilitätslösung und könne ab 16 Jahren mit Führerschein der Klasse AM gefahren werden.

Citroën bewirbt den Ami als Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Zweirädern oder E-Scootern. Durch seine kompakten Abmessungen mit einer Länge von 2,41 Meter, einer Breite von 1,39 Meter und einer Höhe von 1,52 Meter sowie einem Wendekreis von nur 7,20 Meter mache das Modell das Fahren und Parken in der Stadt einfach. Den Passagieren des Ami verspricht Citroën einen beheizten, hellen „und rundum geschützten Innenraum“. Besitzern des Kleinstwagens stehen diverse Individualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Aufgeladen werde der 485 Kilogramm leichte Ami „wie ein Smartphone“: Die flach unter dem Boden installierte Lithium-Ionen-Batterie mit 5,5 kWh Kapazität lasse sich in rund drei Stunden an einer Haushaltssteckdose voll machen. Mit einem geeigneten Kabel soll auch an einer öffentlichen Ladestation Strom gezapft werden können.

„Seit 1919 gestaltet Citroën die Demokratisierung der Bewegungsfreiheit auf innovative und mutige Weise. Nun stellt die Marke eine neue, für jedermann zugängliche Lösung für urbane Mobilität vor: kompakt, schützend, zu 100 Prozent elektrisch, bezahlbar und all das ohne Führerschein“, sagt Citroën-CEO Vincent Cobée. „Der Ami soll ein echter Durchbruch beim Zugang zu urbaner Mobilität sein − eine Lösung, die möglichst nah an neuen Nutzungsgewohnheiten ist.“

In Frankreich will Citroën den Ami ab einer monatlichen Leasingrate von 19,99 Euro (mit 2644 Euro Anzahlung) anbieten. Kaufinteressenten sollen den elektrischen Stadtflitzer dort nach Abzug einer Förderung von 900 Euro ab 6000 Euro einschließlich Mehrwertsteuer erwerben können. Die Details zum Preis- und Vertriebsmodell für Deutschland werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Bestellungen für den Ami werden in Frankreich ab dem 30. März sowie im Laufe des Jahres auch in weiteren Ländern, darunter Deutschland, angenommen, teilte Citroën mit. Die ersten Kundenauslieferungen in Frankreich seien für Juni geplant. Zukünftig will Citroën den Ami in ausgewählten Ländern im Rahmen des Free2Move-Carsharings auch zur kurzfristigen Miete anbieten.