BMW hat weitere Bilder zum aktuellen Stand seines neuen Technologie-Flaggschiffs iNEXT veröffentlicht. Das vollelektrische SUV absolviert auf dem Weg zur Serienreife derzeit ein Testprogramm in der Kalahari im südlichen Afrika. Dort wird das Modell fit für den Einsatz bei hohen Temperaturen und auf unbefestigtem Untergrund gemacht.

Die Serienproduktion des iNEXT sieht BMW für 2021 vor. Das neue Modell soll die jüngsten Innovationen auf den von dem Konzern definierten Zukunftsfeldern „D-ACES“ (Design, Autonomous, Connected, Electrified, Services) vereinen. Für Vortrieb sorgt die in diesem Jahr mit dem iX3 Premiere feiernde fünfte Generation der E-Antriebs-Technik des bayerischen Herstellers.

BMWs neueste „eDrive“-Technologie umfasst eine Antriebseinheit, bei der Elektromotor, Leistungselektronik und Getriebe integriert in einem zentralen Gehäuse zusammengeführt sind. Das System soll eines der bisher effizientesten im Elektroauto-Segment sein. Als Reichweite mit einer Ladung werden für den iNEXT 600 Kilometer gemäß der realitätsnäheren neuen WLTP-Norm erwartet.

Der iNEXT werde „neue Maßstäbe für Sportlichkeit, Effizienz und Reichweite“ in einem nur mit Batterie betriebenen Auto setzen, so BMW. Mit den eingesetzten fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen werde er zudem den Weg zur nächsten Stufe des automatisierten Fahrens ebnen. Darüber hinaus würden aktuelle Neuerungen auf dem Gebiet von Bedienung und Vernetzung geboten.

Kosten soll der iNEXT nicht mehr als ein BMW X5, konkrete Details gibt es bisher aber nicht. Die neuen Bilder des noch umfangreich getarnten Elektro-SUV lassen erahnen, dass das finale Fahrzeug deutlich konservativer als die 2018 gezeigte Studie daherkommen wird.

Produziert wird der iNEXT auf einem Band mit Modellen der 5er, 7er und 8er Reihe im Werk Dingolfing. Einige Arbeitsinhalte verteilten sich dabei anders über den Fertigungsprozess als bei konventionellen Fahrzeugen. So entfallen bei Stromern bestimmte Umfänge, in anderen Bereichen kommt es zu mehr Montagetätigkeit, etwa durch den Einbau der Batterie und Hochvoltkabel. In hochautomatisiert fahrenden Pkw müssen zudem zusätzliche Sensorik, Reinigungssysteme und Hochleistungsrechner verbaut werden.