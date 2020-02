Die erste Baureihe von VWs neuer Elektroauto-Familie ID. wird wie geplant im Sommer starten. Das haben die Wolfsburger Ende Februar erneut betont. Ausschlaggebend für die Stellungnahme war ein Bericht des Manager Magazins, nach dem sich der Kompaktwagen ID.3 aufgrund von Problemen mit seiner neuen Architektur deutlich verzögern könnte.

„Der Zeitplan des ID.3 steht exakt so wie bereits seit Monaten kommuniziert: Die Weltpremiere fand auf der IAA 2019 statt, Produktionsstart war plangemäß im November 2019, und die Markteinführung des ID.3 folgt im Sommer 2020“, sagte Christoph Oemisch, Sprecher Finance & Sales bei Volkswagen, Focus Online.

Das Manager Magazin hatte vor wenigen Tagen geschrieben, dass VW mit dem ID.3 weiter vor großen Herausforderungen steht. Das Modell basiert anders als bisherige Elektroautos der Marke nicht auf einer Verbrenner-Plattform, sondern dem neuen Stromer-Baukasten MEB. Die Grundarchitektur sei zu hastig entwickelt worden, Systemteile verstünden sich häufig nicht und hätten Aussetzer, so das Manager Magazin unter Berufung auf VW-Experten.

Bereits in einem früheren Bericht der Wirtschaftszeitschrift war von Software-Problemen die Rede, diese seie sogar „massiv“, hieß es Ende Dezember 2019. Die seit November letzten Jahres in Zwickau produzierten ID.3 würden mit unfertiger Software von den Bändern laufen und auf Parkplätzen und Stellflächen zwischengelagert. Erst kurz vor dem Start werde das System auf den finalen Stand für die Übergabe an die Kunden aktualisiert.

Volkswagen-Chef Herbert Diess hat später eingeräumt, dass es bei der Software des ID.3 Schwierigkeiten gibt. Der Autohersteller habe einen „noch ziemlich“ großen Rückstand bei der Software, da man bislang nur einen kleinen Teil dieser Komponente selbst gemacht habe – das ändere sich nun. Unabhängig davon werde die Auslieferung des ID.3 aber „definitiv“ wie angekündigt gelingen.

Stetig ansteigende Anlaufkurve

Der ID.3 wird zuerst in der limitierten Ausführung ID.3 1ST angeboten. Dazu sagte Volkswagen-Sprecher Christoph Oemisch Focus Online: „Die Produktion des ID.3 1ST wurde mit einer sehr flachen Anlaufkurve gestartet, die bis zur Markteinführung im Sommer diesen Jahres stetig ansteigt.“ Das Ziel sei, dann europaweit alle 30.000 versprochenen ID.3 1ST gleichzeitig an die Kunden in den mit dieser Version bedienten Märkten auszuliefern.

Der ID.3 1ST wird laut VW hierzulande unter 40.000 Euro kosten, der finale Preis steht noch aus. Auch für die in diesem Jahr folgenden regulären Varianten des ID.3 wurde der Preis bisher nicht festgelegt. Das Basismodell soll für weniger als 30.000 Euro zu haben sein. Einen konkreten Termin für den Marktstart der weiteren Modelle nach dem ID.3 1ST gibt es noch nicht.