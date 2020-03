Europa entwickelt sich nach einer Analyse der Unternehmensberatung McKinsey „zum Hotspot der Elektromobilität“. Die Verkäufe von batterieelektrischen Autos und Plug-in-Hybriden seien 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent auf über 600.000 Fahrzeuge gestiegen. Damit steche Europas Entwicklung weltweit heraus.

In China nahmen die E-Fahrzeug-Verkäufe der Auswertung zufolge nur um 3 Prozent auf 1,2 Millionen zu, in den USA schrumpfte der Markt um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf gut 300.000 Fahrzeuge. Insgesamt wurden 2019 weltweit 2,3 Millionen E-Fahrzeuge verkauft – 9 Prozent mehr als 2018. Europa konnte seinen Weltmarktanteil auf über ein Viertel steigern, E-Fahrzeuge erreichten 2019 einen Anteil von 2,8 Prozent aller Neuzulassungen.

„China bleibt weiterhin der größte Markt in der Welt, das Angebot lokaler chinesischer Produkte ist deutlich gestiegen“, so Nicolai Müller von McKinsey. „Allerdings hat in Europa die Nachfrage sprunghaft angezogen. Weitere Dynamik ist zu erwarten – nämlich durch das steigende Produktangebot, mit dem die Hersteller die CO2-Grenzwerte erreichen wollen.“

Bis 2021 müssen die Autohersteller laut McKinsey über zwei Millionen E-Fahrzeuge auf den Markt bringen, um Strafzahlungen wegen zu hoher CO2-Emissionen an die Europäische Union zu vermeiden. Deutschland sei mit über 110.000 verkauften E-Fahrzeugen 2019 der drittgrößte Markt weltweit und absolut der größte in Europa, berichtet McKinsey. Mit einem Marktanteil von 2,8 Prozent für E-Autos liege die Bundesrepublik im europäischen Durchschnitt. Weltweit vorne seien Norwegen mit fast 45 Prozent Marktanteil, Island (22 %) und die Niederlande (13 %).

Auch die Modellauswahl sei in Europa besonders groß: Nach China mit knapp 170 verfügbaren E-Auto-Modellen folge Deutschland mit über 80 Modellen. Sechs weitere europäische Länder seien auf den Plätzen drei bis acht.

Tesla führt den Markt an

Tesla baut laut der Analyse seinen Vorsprung als führender E-Auto-Hersteller weltweit aus: 2019 setzte das Unternehmen 368.000 Fahrzeuge ab – davon allein 300.000 Mal das Model 3, das mit Abstand weltweit meistverkaufte E-Auto. Mit BMW (133.000 verkaufte E-Fahrzeuge) und VW (85.000) liegen zwei deutsche Marken in den Top 10. Besonders Kompaktfahrzeuge mit 44 Prozent Marktanteil und SUV (30 %) konnten bei den Kunden punkten, so McKinsey. Zudem setze sich der Trend zu rein batterieelektrischen Fahrzeugen fort: 74 Prozent aller 2019 verkauften E-Fahrzeuge seien Voll-Stromer gewesen, Plug-in-Hybride kamen nur noch auf 26 Prozent Marktanteil.

„Die Modelloffensive der Hersteller ist in vollem Gange“, sagt McKinsey-Berater und Autor der Studie Patrick Schaufuss. Bis 2024 habe die Industrie 600 neue E-Auto-Modelle angekündigt. Chinesische Autobauer lägen dabei mit 169 Modellen vorne, gefolgt von Japan (145) und Deutschland (102). „Das Augenmerk der Hersteller liegt dabei im mittleren und großen Fahrzeugsegment“, erklärt Schaufuss. Der Anteil deutscher Hersteller an der weltweiten E-Fahrzeug-Produktion werde von 18 Prozent im vergangenen Jahr auf 29 Prozent im Jahr 2024 steigen. Damit könnte Deutschland mit über 1,7 Millionen produzierten E-Fahrzeugen bereits 2021 zum Weltmarktführer aufsteigen – knapp vor China.

Parallel zu den Modellankündigungen haben die Hersteller auch Batteriekapazitäten aufgebaut, berichtet McKinsey: Bis 2025 sollen bis zu 1000 GWh an Produktionskapazitäten entstehen, davon ein Großteil in China (bis zu 610 GWh), Europa (bis zu 290 GWh) und den USA (150 GWh). Wie im Fahrzeugmarkt ist hier die Dynamik in Europa mit einer jährlichen Wachstumsrate von bis zu 47 Prozent am größten.