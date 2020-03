Seit Oktober 2019 kann Peugeots Kompakt-SUV 3008 auch mit Plug-in-Hybrid-Allradantrieb bestellt werden. Auf den 3008 Hybrid4 folgt nun der 3008 Hybrid mit einem Elektromotor weniger und Frontantrieb. Die zweite teilelektrische Variante der Baureihe ist ab 42.150 Euro zu haben.

Beim Peugeot 3008 Hybrid arbeitet ein 133 kW (181 PS) starker 1,6 l PureTech-Benzinmotor mit einem 81 kW (110 PS) Elektromotor zusammen. Die Energie für die E-Maschine liefert eine Lithium-Ionen-Batterie mit 13,2 kWh Kapazität. Arbeiten die beiden Motoren zusammen, erreicht der französische Teilzeit-Stromer eine Systemleistung von 165 kW (225 PS) und ein maximales Drehmoment von 360 Nm. Für den Übergang zwischen den Motoren sorgt ein Acht-Stufen-Automatikgetriebe. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 225 km/h.

Rein elektrisch kann der 3008 Hybrid 56 Kilometer gemäß WLTP-Norm fahren. Durch die neue Funktion „e-Save“ lässt sich einstellen, ob ein Teil der Batterieladung für einen späteren Zeitpunkt der Fahrt, beispielsweise zwischen Autobahn und Zielort, reserviert werden soll.

Mit der Funktion „i-Booster“ lädt sich die Batterie unterwegs auf, wenn gebremst oder der Fuß vom Pedal gehoben wird. An einer einphasigen Wallbox mit einer Ladeleistung von 3,7 kW ist der Energiespeicher in drei Stunden und 30 Minuten vollgeladen. Das Ladekabel dazu kann in einem dafür vorgesehenen Fach unter dem Kofferraumboden verstaut werden.

Trotz des zusätzlichen Elektromotors auf der Hinterachse bleibt das Kofferraumvolumen über dem Ladeboden im Vergleich zum 3008 mit herkömmlichen Verbrenner-Antrieb unverändert: Der 3008 Hybrid bietet 395 l Stauraum, bei umgeklappter Rücksitzbank 1357 l. Den Benzinverbrauch des frontgetriebenen Plug-in-3008 gibt Peugeot mit kombiniert 1,5 l l/100 km an, den Stromverbrauch mit 15,3 kWh/100 km und die CO2-Emission mit 35 g/km.

Die plug-in-Hybride Ausführung des Peugeot 3008 mit Allradantrieb, der 3008 Hybrid4, ist bereits auf dem Markt und kostet ab 49.450 Euro. Die Systemleistung beträgt hier 222 kW (300 PS).